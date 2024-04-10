Гроші вже знайшли: скільки мільйонів витратять на ремонт київського метро

У Києві на ділянці між "Деміївською" та "Теремками" не курсують поїзди метро через аварійний тунель. Стало відомо, скільки коштуватимуть ремонтні роботи.

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У Києві ремонт тунелю між станціями метро "Либідська" і "Деміївська" коштуватиме майже 400 мільйонів гривень. Саме таку суму коштів планує виділити міська влада на проведення робіт, написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Олександр Тимченко, який керує тимчасовою комісією Київської міської ради з питань метрополітену/

За його словами, ця сума — це майже половина бюджету резервного фонду столиці.

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"Нарешті стало відомо, у скільки нам обійдеться аварія тунелю першої колії перегону між станціями "Деміївська" – "Либідська". Це 393 547 021 гривні — майже половина резервного фонду Києва на 2024 рік (який становить 836 416 567 гривні)", — йдеться в його повідомленні.

Він зазначив, що ремонт тунелю фінансуватимуть саме за кошти з резервного фонду.

Підтоплення метро у Києві

Підтоплення тунелів Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії сталося на початку грудня 2023 року. Зараз правоохоронні органи розслідують діяльність посадових осіб та підрядних організацій, які займалися будівництвом перегінних тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська".

В Офісі генпрокурора 13 грудня показали стан тунелів. Фахівці вказали на необхідність детального аналізу проєктної, будівельної та іншої документації, пов'язаної з метрополітеном.

21 березня 2024 року тимчасово виконуючий обов'язки начальника КП "Київський метрополітен" і головний інженер Віктор Вигівський розказав, що проблеми з підтіканням на станції метро "Деміївська" існують ще з часів будівництва — ще у 2010 році. Однак тоді з проблемою вдалося впоратися.

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Ситуація повторилася у 2019 році, після чого також були виконані всі необхідні роботи з ліквідації. У листопаді 2023 року виявили витікання ґрунтів, через що і закрили перегін", — пояснив Вигівський.

30 січня стало відомо, що між станціями київського метро "Либідська" та "Деміївська" побудують нову ділянку тунелю на заміну аварійній.