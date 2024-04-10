Переселенцям буде простіше знайти роботу? Що пропонує держава за працевлаштування ВПО

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, відтепер підприємці, які працевлаштовуватимуть ВПО, частіше отримуватимуть компенсацію від держави.

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Відтепер українські роботодавці, які братимуть на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зможуть подавати заяву на виплату грошової компенсації на порталі "Дія". Про це написав у своєму Telegram-каналі 10 квітня віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Компенсація роботодавців за працевлаштування переселенців: деталі

За словами Федорова, відтепер підприємцям, які працевлаштовуватимуть ВПО, платитимуть не тільки за перший та другий місяці роботи людини, а й за третій.

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"А якщо взяли на роботу ВПО з інвалідністю, то компенсація буде за перші пів року її роботи — раніше такої послуги не було", — йдеться у повідомленні міністра.

Яку суму виплачуватимуть роботодавцям

У 2024 році підприємцям платитимуть 8 тисяч гривень — розмір мінімальної зарплати. Однак сума може бути й більшою, якщо мінімалка зміниться.

Як подати заяву на компенсацію через "Дію"

Для цього потрібно виконати сім кроків, а саме:

зареєструватися/авторизуватися на порталі "Дія", використовуючи електронний підпис;

вибрати період, за який хочете отримати компенсацію та ввести інформацію про працевлаштовану внутрішньо переміщену особу;

під час вибору періоду отримання компенсації за другий та наступні місяці, потрібно підтвердити подальше працевлаштування особи;

якщо заяви за попередні місяці компенсації за працевлаштовану внутрішньо переміщену особу подавалась до філії Державного центру зайнятості, коли обиратимете період отримання компенсації за дану особу за поточний місяць, потрібно зазначити це у відповіді на відповідне питання;

надати розрахунковий рахунок для отримання коштів, після чого Портал сформує заяву;

підписати заяву електронним підписом, після чого документ отримає Державний центр зайнятості.

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Нагадаємо, що в Україні затримують виплату допомоги переселенцям на проживання. У Міністерстві соціальної політики України пояснили, з чим пов'язана затримка. Також Фокус писав, що в Україні з'явився новий вид соціальної допомоги та пояснював, хто з громадян отримуватиме від держави виплати від шести тисяч гривень.