Пенсії в Україні: у яких областях найбільше пенсіонерів і як вони отримують гроші

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,082 млн осіб.

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Загальна чисельність пенсіонерів в Україні на 1 травня 2024 року становила 10,159 мільйона осіб, що на 4 тисячі більше, як порівняти з попереднім місяцем. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Згідно з даними Пенсійного фонду України (ПФУ), пенсії через поточні рахунки в банках отримують 8,082 мільйона осіб. Решта 2,077 мільйона пенсіонерів отримують виплати через "Укрпошту".

За даними джерела, частка ПриватБанку становить 58,7%, що відповідає 4,744 мільйонам пенсіонерів, які отримують гроші через цей державний банк. На другому місці перебуває державний Ощадбанк, де 30,8% пенсіонерів отримують свої пенсії, що становить 2,4873 мільйона осіб.

Частка ПриватБанку поступово збільшується, тоді як частка Ощадбанку знижується.

У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 311,4 тисячі осіб, що становить 3,8% від загальної кількості пенсіонерів. Інші банки обслуговують 539,6 тисяч осіб, що становить 6,7% від загальної кількості одержувачів пенсій.

Рейтинг банків

Згідно з даними Пенсійного фонду України, сума перерахування коштів через банки за січень–квітень 2024 року становила 196,8 мільярда гривень, що на 13,8% більше, ніж 2023 року, коли вона становила 173 мільярди гривень.

Рейтинг банків

За даними джерела, найбільша кількість пенсіонерів зареєстрована в Дніпропетровській області — 870,4 тисячі осіб. Крім того, у місті Києві чисельність пенсіонерів становить 731,1 тисячі осіб, а в Харківській області — 694,1 тисячі осіб.

Нагадаємо, що в Україні певні категорії громадян у 2024 році можуть вийти на пенсію достроково. Це передбачено статтею 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Такі норми стосуються осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, військових, які досягли певного віку — чоловіки — 55 років, жінки — 50 років.