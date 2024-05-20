Пенсії в Україні: хто і як може достроково отримати виплати

За певних умов громадяни України можуть завчасно вийти на пенсію, але стосується це далеко не всіх. Насамперед йдеться про багатодітних матерів, які водночас мають 15 років страхового стажу за плечима.

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Деякі українці мають право на отримання дострокових пенсійних виплат. На сторінці Головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в Донецькій області в соціальній мережі Facebook розповіли, як це можна реалізувати.

Річ у тім, що багатодітні матері, які народили п'ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокових виплат за кількох умов. Українкам має бути не менше 50 років і необхідний страховий стаж має становити 15 років.

"За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або більше дітей здійснювалося батьком, батьку призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років", — ідеться в повідомленні ПФУ.

Таке право регулюється статтею 115 закону № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Окремо в Пенсійному фонді додали, що під час нарахування страхового стажу є певні періоди догляду за дітьми. До 1 січня 2004 року матері дітей до трирічного віку, які не працюють, могли зарахувати собі стаж за умови надання свідоцтва про народження дитини. Після цієї дати такі періоди враховували в тому разі, якщо мати або інша особа, яка доглядає за дитиною, отримує відповідну допомогу.

"З 01.01.2005 цей період зараховується до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування", — продовжили в ПФУ.

Дострокова пенсія в Україні: які документи потрібні

Для того, щоб оформити призначення дострокової пенсії, українцям потрібно надати такі документи:

заява;

паспорт;

свідоцтво про шлюб заявника (у разі зміни прізвища);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудова книжка або інші документи, які підтверджують наявність страхового стажу;

свідоцтва про народження дітей;

паспорти дітей, якщо вони є.

До речі, багатодітні матері мають право на надбавку, яка становить 35-40% від прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, що в Україні певні категорії громадян у 2024 році можуть вийти на пенсію достроково. Це передбачено статтею 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Такі норми стосуються осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, військових, які досягли певного віку — чоловіки — 55 років, жінки — 50 років.