Держборг України зріс до рекордних 6 трлн гривень: нардеп пояснив, як урегулювати ситуацію

Данило Гетманцев заявив, що за оцінками МВФ, відношення держборгу до ВВП зросте до 94% ВВП у 2024 році. Це зумовлено виключно повномасштабною війною з РФ.

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Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень, що є рекордним показником на кінець квітня 2024 року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у себе в Telegram.

Він зазначив, що у "валютному" еквіваленті ця сума становить 151,5 млрд доларів.

За словами Гетманцева, структура державного боргу така:

71,5% — зовнішній борг, 28,5% — внутрішній (до війни 61% і 39% відповідно);

74,1% — борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 25,9% — борг у гривні (до війни 65,1% на 34,9%).

Пізніше депутат написав, що за оцінками МВФ, відношення держборгу до ВВП зросте до 94% ВВП у 2024 році (проти 49% ВВП у 2021 році). Це зумовлено виключно повномасштабною війною.

"Зростання держборгу під час війни є об'єктивною даністю. Так чи інакше, всі великі війни фінансувалися за рахунок підвищення податків, нарощування державного боргу і допомоги союзників", — зазначив Гетманцев.

За його словами, долю найбільшої частини держборгу — перед офіційними кредиторами — вирішуватимуть після війни і за результатами її завершення. При цьому Росія має понести фінансове покарання за те, що розв'язала проти України війну.

Гетманцев зазначив, що Україна продовжить поводитися як "відповідальний боржник", уникаючи одностороннього дефолту і невиконання зобов'язань, але водночас реструктуризуючи частину зовнішнього боргу для полегшення боргового навантаження на бюджет країни, що воює. При цьому держава продовжуватиме повністю обслуговувати ОВДП, залучені через аукціони, за необхідності здійснюючи реструктуризацію (ре-профайлінг) ОВДП у портфелі Національного банку.

За словами народного депутата, боргову динаміку для України найближчим часом визначатимуть дві головні події:

реструктуризація державного боргу перед комерційними зовнішніми кредиторами (власниками єврооблігацій, ВВП-варантів), яка має бути фіналізована до серпня поточного року;

сек'юритизація доходів від заморожених російських суверенних активів з метою надання пільгового кредиту Україні на суму до 50 млрд доларів, починаючи з наступного року.

Гетманцев зазначив, що ці дві події можуть піти на користь Україні. Крім того, країна залишається в програмі МВФ.

Нагадаємо, 23 травня в Раді анонсували чергове підвищення податків. За словами Данила Гетманцева, фінансування військових потреб України відбувається за рахунок внутрішніх джерел, на це не можна використовувати кошти західних партнерів.