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Економіка

Українці можуть отримати компенсацію через підвищення тарифу на світло: як оформити виплати

гроші
Фото: УНІАН | Українці можуть отримати компенсацію зростання тарифу на електроенергію

Субсидія залежатиме від середньомісячного сукупного доходу на одну особу.

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Жителі України, дохід яких не дає змоги витрачати на комунальні платежі менш як 20% бюджету сім'ї, можуть отримати субсидію. При цьому розмір виплат розраховуватиметься індивідуально для кожного. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Так, за даними видання, субсидія також компенсує підвищення вартості електроенергії і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну людину. Оформити житлову субсидію може:

  • один із членів сім'ї, зареєстрованих у житловому приміщенні;
  • людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;
  • внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає в житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди. У такому разі до заяви додаються документи, що підтверджують проживання за адресою домогосподарства (наприклад, довідка ВПО). Детально про те, як ВПО отримати житлову субсидію — за посиланням.
  • за заявою опікуна або піклувальника неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківського піклування, або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;
  • індивідуальний забудовник, якщо будівлю не прийнято в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується. У цьому разі до заяви слід додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

У процесі призначення субсидії враховується дохід усіх членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні. При цьому важливо вказати і реальну кількість людей, які проживають.

Якщо на день звернення за призначенням субсидії хтось із сім'ї перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства, і тоді його доходи не враховуватимуться. Тобто якщо в житловому приміщенні прописано троє осіб, але дружина з дитиною виїхали за кордон і перебувають там понад 60 днів, житлова субсидія призначається з розрахунку на одного члена домогосподарства — на чоловіка.

Нагадаємо, що з 1 травня в Україні призначають субсидії на літній період. Особам, які подають документи вперше або належать до певних категорій, як-от внутрішньо переміщені особи (ВПО) чи орендарі, необхідно особисто звертатися до ПФУ.

Також 28 квітня стало відомо, що частина українців може отримати субсидію на житлово-комунальні послуги. Це стосується осіб, чиї доходи не можуть покрити витрати на комуналку. Крім цього, на пільгу також можуть розраховувати особи, які працюють неповний робочий день.