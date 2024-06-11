В Україні значно зростуть податки: у Кабміні назвали причину

За словами голови профільного комітету Данила Гетманцева, якщо ЗСУ залишаться без снарядів і озброєння через відсутність фінансування — "росіяни будуть під нашою столицею".

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Українська влада змушена збільшувати податки, щоб не поставити під загрозу фінансування армії. Кабінет міністрів уже працює над пропозиціями щодо збільшення деяких податків. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, Кабмін також планує прорахувати наслідки підвищення податків.

"Кабінет міністрів зараз готує пропозиції щодо підвищення певних податків. Якими будуть нові ставки ПДВ і військового збору? Не можу зараз говорити про ці цифри. Зможу, щойно Кабінет міністрів їх сформує. Кабмін нам нічого поки що не давав, тож поки що нема чого обговорювати. Що стосується наслідків, думаю, Кабмін їх прорахує. Але наслідки для економіки, якщо армія буде непрофінансована, можуть виявитися набагато гіршими, фатальними", — йдеться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що уникнути підвищення податків в Україні неможливо, оскільки "нічим буде фінансувати армію".

"Не буде снарядів, не буде зброї — росіяни будуть під нашою столицею, наприклад. Або ж ми — щоб цього не допустити — все ж таки підвищимо податки, і так всі разом власним коштом профінансуємо ці снаряди", — констатував Гетманцев.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, понад половини (53%) українців зізналися, що їхні доходи зменшилися, а з них 30% кажуть, що рівень доходів знизився істотно. Також нещодавно в Кабміні пояснили, яких фахівців потребуватиме Україна через п'ять років.

А з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.