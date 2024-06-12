Мінімум 5 років: Росія продовжить стабільний видобуток нафти, незважаючи на санкції, — Bloomberg

У звіті Міжнародного енергетичного агентства сказано, що у 2025 році Москва щодня отримуватиме 10,77 млн барелів, а до 2030 року — 10,83. Цей показник все ще нижчий, ніж до введення міжнародних обмежень, але залишається стабільним.

Related video

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) вважає, що видобуток нафти в Росії залишається стабільним і в найближчі 5 років, незважаючи на обмежувальні заходи з боку Заходу, навряд чи щось зміниться. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

За даними енергетичного агентства, триматися далі на плаву Росії допоможе новий арктичний проєкт, де державна компанія "Роснефть" незабаром почне видобувати нафту. Відповідно, санкції, з великою ймовірністю, не завадять їй у цьому.

Окремо в МЕА додали, що у 2025 щодня Москва в середньому зможе видобувати від 10,77 млн барелів. До 2030 року цей показник становитиме 10,83 млн барелів.

Водночас, видобуток все ще нижчий, ніж був у 2022 році до вторгнення в Україну та запровадження міжнародних санкцій з цієї причини. Відтоді, пишуть у матеріалі, Кремль намагався пристосуватися до нових обмежень і використовував величезний тіньовий флот танкерів, щоб продавати свою нафту азіатським країнами.

"Росія визнає, що для істотного майбутнього розвитку буде потрібно більше капіталу і дорогих технологій, які стало важче отримати через санкції. Але ми очікуємо, що пропозиція залишатиметься загалом стабільною до 2030 року, оскільки провідний російський виробник "Роснефть" продовжуватиме розвивати свій гігантський проєкт Vostok Oil, який допоможе компенсувати скорочення видобутку на старіючих родовищах", — ідеться у звіті МЕА, який було представлено напередодні в Парижі.

До складу російського проєкту Vostok Oil входять кілька нафтогазових родовищ на півострові Таймир і після 2022 року багато міжнародних трейдерів ухвалили рішення продати свою частку там, щоб не потрапити під санкції. Незважаючи на це, Москва планує продовжити роботу в цій сфері і хоче почати видобуток нафти вже цього року.

Нагадаємо, 5 червня повідомлялося, що доходи агресора від експорту нафти в травні зросли. За словами журналістів, зростання доходів послідувало за зростанням цін на нафту марки Urals. Це ключова експортна нафта Росії.