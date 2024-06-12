Минимум 5 лет: Россия продолжит стабильную добычу нефти, несмотря на санкции, — Bloomberg

В отчете Международного энергетического агентства сказано, что в 2025 году Москва ежедневно будет получать 10,77 млн баррелей, а к 2030 году — 10,83. Этот показатель все еще ниже, чем до введения международных ограничений, но остается стабильным.

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Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча нефти в России остается стабильной и в ближайшие 5 лет, несмотря на ограничительные меры со стороны Запада, вряд ли что-то изменится. Об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным энергетического агентства, держаться дальше на плаву России поможет новый арктический проект, где государственная компания "Роснефть" вскоре начнет добывать нефть. Соответственно, санкции, с большой вероятностью, не помешают ей в этом.

Отдельно в МЭА добавили, что в 2025 ежедневно Москва в среднем сможет добывать от 10,77 баррелей. К 2030 году этот показатель будет составлять 10,83 млн баррелей.

В то же время, добыча все еще ниже, чем было в 2022 году до вторжения в Украину и введения международных санкций по этой причине. С тех пор, пишут в материале, Кремль пытался приспособиться к новым ограничениям и использовал огромный теневой флот танкеров, чтобы продавать свою нефть азиатским странами.

"Россия признает, что для существенного будущего развития потребуется больше капитала и дорогостоящих технологий, которые стало труднее получить из-за санкций. Но мы ожидаем, что предложение будет оставаться в целом стабильным до 2030 года, так как ведущий российский производитель "Роснефть" будет продолжать развивать свой гигантский проект Vostok Oil, который поможет компенсировать сокращение добычи на стареющих месторождениях", — говорится в отчете МЭА, который был представлен накануне в Париже.

В состав российского проекта Vostok Oil входят несколько нефтегазовых месторождений на полуострове Таймыр и после 2022 года многие международные трейдеры приняли решение продать свою долю там, чтобы не попасть под санкции. Несмотря на это, Москва планирует продолжить работу в этой сфере и хочет начать добычу нефти уже в этом году.

Напомним, 5 июня сообщалось, что доходы агрессора от экспорта нефти в мае выросли. По словам журналистов, рост доходов последовал за ростом цен на нефть марки Urals. Это ключевая экспортная нефть России.