Чи можна отримувати високу пенсію в Україні: експерти назвали єдиний спосіб

Починати відкладати на пенсію потрібно з 20-30 років, бо в 50 років зібрати на гідну старість буде важко.

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В Україні майбутнім пенсіонерам доведеться продовжувати працювати довше й активніше відкладати кошти на старість, наприклад, у накопичувальні пенсійні фонди або особисті заощадження, щоб забезпечити собі гідну пенсію. Про це повідомила експертка з питань пенсійного забезпечення Лідія Ткаченко в коментарі виданню "OBOZ.UA".

Для того, щоб отримувати пенсію протягом 20 років, необхідно почати збирати на неї кошти вдвічі раніше — тобто починати цей процес уже за 40 років до виходу на пенсію. Замислюватися про пенсію варто ще у віці 20-30 років, оскільки в 50 років накопичити достатньо коштів на комфортну старість буде складно.

"У нас 20-30-річні не думають про пенсію. Горизонт планування дуже невеликий", — розповідає керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій. Але навіть якби всі 30-річні українці дослухалися до поради Мінсоцполітики, інструментів для тривалого накопичення небагато.

В Україні існують приватні пенсійні фонди, однак за відсутності розвиненого фондового ринку та в умовах повномасштабної війни вкладення коштів в акції стабільних компаній і збереження заощаджень стає вкрай складною та ризикованою справою.

Є такі варіанти:

зібрати гроші та купити землю або квартиру, щоб потім мати дохід, здаючи її в оренду. Також нерухомість є активом, який можна продати в будь-який час. Однак у неї є свої недоліки: для початку потрібно накопичити достатньо коштів на купівлю житла або землі, що може зайняти десятиліття. Крім того, в умовах повномасштабної війни існує ризик руйнування нерухомості внаслідок обстрілів або можливість опинитися на окупованій території;

відкладати у валюті. У такому разі розумно розглянути можливість придбання валюти кількох різних країн, включно з доларами США та євро, а також ще одну валюту на вибір. Накопичивши достатню суму, можна розглянути варіант інвестування цих коштів, включно з можливою купівлею нерухомості;

купувати ОВДП, відкривати депозити. Зараз ОВДП (це фактично борг, який ви надаєте державі) має високу прибутковість. Також досить високі депозитні ставки на вклади в гривні. Але і ОВДП, і банківські депозити — інструмент для короткострокових інвестицій;

купівля золота. Банківське золото (його можна купити і продати у відділеннях деяких банків) за 5 років подорожчало з 33,7 тис. до 90,8 тис. грн за тройську унцію (31,10348 грама). При цьому купувати золото навіть вигідніше за долари.

"Особливість золота — воно не дає відсотків і доходів. Розрахунок на те, що воно буде дорожчати. Я б не поспішав купувати активи, які за останні рік-два-десять істотно зросли в ціні. Це означає, що вони вже занадто дорогі", — пояснює Паращій. Мається на увазі, що вони можуть бути переоцінені.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, кому доступна житлова субсидія і куди потрібно звертатися для її призначення.

Також у ПФУ розповіли, хто з українців має право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг в умовах війни.