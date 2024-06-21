Можно ли получать высокую пенсию в Украине: эксперты назвали единственный способ

Начинать откладывать на пенсию нужно с 20-30 лет, так как в 50 лет собрать на достойную старость будет трудно.

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В Украине будущим пенсионерам придется продолжать работать дольше и активнее откладывать средства на старость, например, в накопительные пенсионные фонды или личные сбережения, чтобы обеспечить себе достойную пенсию. Об этом сообщила эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко в комментарии изданию "OBOZ.UA".

Для того чтобы получать пенсию в течение 20 лет, необходимо начать собирать на нее средства в два раза раньше — то есть начинать этот процесс уже за 40 лет до выхода на пенсию. Задумываться о пенсии стоит еще в возрасте 20-30 лет, так как в 50 лет накопить достаточно средств на комфортную старость будет сложно.

"У нас 20-30-летние не думают о пенсии. Горизонт планирования очень невелик", – рассказывает руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. Но даже если бы все 30-летние украинцы прислушались к совету Минсоцполитики, инструментов для длительного накопления немного.

В Украине существуют частные пенсионные фонды, однако при отсутствии развитого фондового рынка и в условиях полномасштабной войны вложение средств в акции стабильных компаний и сохранение сбережений становится крайне сложным и рискованным делом.

Есть следующие варианты:

собрать деньги и купить землю или квартиру, чтобы потом иметь доход, сдавая ее в аренду. Также недвижимость является активом, который можно продать в любое время. Однако у нее есть свои недостатки: для начала нужно накопить достаточно средств на покупку жилья или земли, что может занять десятилетия. Кроме того, в условиях полномасштабной войны существует риск разрушения недвижимости в результате обстрелов или возможность оказаться на оккупированной территории;

откладывать в валюте. В таком случае разумно рассмотреть возможность приобретения валюты нескольких различных стран, включая доллары США и евро, а также еще одну валюту на выбор. Накопив достаточную сумму, можно рассмотреть вариант инвестирования этих средств, включая возможную покупку недвижимости;

покупать ОВГЗ, открывать депозиты. Сейчас ОВГЗ (это фактически долг, который вы предоставляете государству) имеет высокую прибыльность. Также достаточно высоки депозитные ставки на вклады в гривне. Но и ОВГЗ, и банковские депозиты – инструмент для краткосрочных инвестиций;

покупка золота. Банковское золото (его можно купить и продать в отделениях некоторых банков) за 5 лет подорожало с 33,7 тыс. до 90,8 тыс. грн за тройскую унцию (31,10348 грамма). При этом покупать золото даже выгоднее долларов.

"Особенность золота – оно не дает процентов и доходов. Расчет на то, что оно будет дорожать. Я бы не спешил покупать активы, которые за последние год-два-десять существенно выросли в цене. Это значит, что они уже слишком дорогие", – объясняет Паращий. Подразумевается, что они могут быть переоценены.

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, кому доступна жилищная субсидия и куда нужно обращаться для ее назначения.

Также в ПФУ рассказали, кто из украинцев имеет право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в условиях войны.