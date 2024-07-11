ООН стимулюватиме біженців повертатися в Україну, — Мінекономіки

Мета ініціативи — створити умови для працевлаштування та побудови власних бізнесів українцями, можливості придбати власне житло на доступних умовах, запровадження інструментів для навчання та перекваліфікації.

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Управління Верховного комісара ООН у справах біженців запустило платформу "Україна — це Дім", яка призначена для надання інформації про життя українців за кордоном, їхнє можливе повернення, а також підтримку в питаннях житла, працевлаштування та інших форм допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Основна мета ініціативи полягає у створенні умов для працевлаштування, розвитку бізнесу, придбання житла за доступними умовами, а також у впровадженні освітніх програм і перекваліфікації.

Ця ініціатива спрямована на надання повної інформації про можливості для українських вимушених мігрантів і внутрішньо переміщених осіб.

Платформа "Україна — це Дім" була розроблена для надання повної інформації про перебування українців за кордоном, їхнє повернення в Україну, а також про програми підтримки в галузі житла, працевлаштування та інших видів допомоги. Перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко, наголосила, що мета уряду полягає у створенні умов для зайнятості, розвитку власного бізнесу, доступного житла, а також у впровадженні освітніх та перекваліфікаційних програм.

Міністерство економіки України активно співпрацює з УВКБ ООН для оновлення платформи актуальною інформацією про можливості працевлаштування, освіти та підприємництва. Платформа регулярно оновлюватиметься, надаючи українцям свіжу інформацію та допомогу в поверненні на батьківщину.

На зустрічі першого віцепрем'єр-міністра України — міністра економіки України Юлії Свириденко з представницею УВКБ ООН в Україні Кароліною Білінг, а також заступницею міністра економіки України Тетяною Бережною було наголошено на значенні цієї ініціативи. Під час заходу підкреслили, що створення умов для повернення українців додому є одним із пріоритетів державної політики.

"Мета уряду — створити умови для працевлаштування та побудови власних бізнесів українцями, можливості придбати власне житло на доступних умовах, запровадження інструментів для навчання та перекваліфікації. Ми вдячні нашим партнерам з Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за створення ресурсу, на якому українці в різних країнах зможуть отримати актуальну інформацію про економічні можливості в Україні", — зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, відповідно до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" деякі українці не зможуть взяти відпустку.

5 липня Національний банк України повідомив, що українські підприємці різко підвищують зарплати співробітникам.