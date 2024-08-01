Забезпечить енергією 3000 домогосподарств: на Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію (відео)

Наразі станція, яка працює у тестовому режимі, виробила майже 100 тисяч кВт*год електроенергії.

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У Закарпатському регіоні запустили першу вітрову електростанцію (ВЕС). Про це повідомляє "Енергетика Закарпаття".

"Вітряк" оснащений турбіною потужністю 4,8 мВт.

Поки що ВЕС, як зазначається, працює у тестовому режимі з потужністю 1,8 мВт.

Станом на 31 липня вдалося виробити 98 тисяч кВт*год електроенергії.

Як підкреслюється, лише один такий вітряк може забезпечити електроенергією до 3000 домогосподарств.

"Цей проєкт є важливим кроком для області, яка впевнено рухається в напрямку енергетичної децентралізації та розвитку відновлювальних джерел енергії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, найбільший у світі вітрогенератор під назвою MySE 16-260 розташований у Тайванській протоці біля узбережжя китайської провінції Фуцзянь. Його висота становить 152 метри, а кожна лопать має довжину 123 метри. Щороку він даватиме 66 млн кВт/г електроенергії, якою можна забезпечити приблизно 36 тисяч домогосподарств.

Також Фокус писав, які в Україні існують вимоги до встановлення вітряних електростанцій на приватних ділянках. У цьому випадку побутовим користувачам не потрібно отримувати якихось дозволів від держави, але необхідно пройти спеціальну процедуру для підключення до загальної електромережі.