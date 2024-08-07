Українцям потрібно встигнути передати показання газового лічильника: як не переплатити за комуналку

Українці можуть передати дані телефоном або в особистому кабінеті.

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Зазвичай показники лічильників газу українці мають передавати до 5 числа кожного місяця. Утім, цього місяця Нафтогаз продовжив термін подачі до 7 серпня. Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

Цього разу термін подачі показників було продовжено до 7 серпня через технічні проблеми з особистим кабінетом користувача. Оскільки компанія намагалася вирішити несправності, користувачі мали більше часу, щоб подати показники.

"Тепер у вас є більше часу для передачі показань. Ми розуміємо, що технічні проблеми могли створити незручності, тому зробили все можливе, щоб ви не хвилювалися та встигли вчасно", — повідомили в Нафтогазі.

Користувачі можуть передати показники газового лічильника кількома альтернативними способами:

чат-боти GASUA у Viber або Telegram;

SMS на номер 4647;

за телефоном 066-300-2888 (натисніть 1);

контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Київстар), 093-300-2-888 (Lifecell).

Ці способи допоможуть передати дані, навіть якщо особистий кабінет не працює.

Нагадаємо, що в Україні змінилися терміни подання показань газових лічильників. Це стосується клієнтів компанії "Нафтогаз", які становлять 98% усіх газоспоживачів у країні.

Крім цього, згідно з прогнозом Нацбанку, тарифи на деякі послуги ЖКГ (газ, опалення та гаряче водопостачання) залишаться без змін до кінця 2024 року. Однак через складну ситуацію в енергетичному секторі та державному бюджеті, ймовірно, у наступні роки відбудеться поступове коригування тарифів.