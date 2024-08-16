Допомагають заробляти на нафті: американська компанія SLB розширює присутність у РФ, — FT

Ще в липні 2023 року корпорація з Техасу ухвалила рішення припинити постачання продукції та технологій на територію країни-агресорки через міжнародні санкції. Пізніше виявилося, що це не відповідає дійсності і співпраця продовжилася.

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Американська компанія SLB розширює свою присутність на території Росії на тлі відходу конкурентів. У такий спосіб Москва продовжує заробляти на нафті. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Незважаючи на те, що повномасштабна війна на території України триває третій рік, техаська корпорація підписала нові контракти з країною-агресоркою. Водночас автори матеріалу зазначають, що це найбільша у світі нафтосервісна компанія.

У липні 2023 року представники компанії заявили, що припиняють постачання продукції та технологій до Росії зі своїх глобальних підприємств. Після цього до початку вересня імпорт дійсно спочатку сповільнився, а потім і зовсім припинився. Як виявилося, інформація не до кінця відповідає дійсності.

"З огляду на документи, компанія продовжувала імпортувати матеріали з інших джерел, ввозячи обладнання на суму $17,5 млн у період із серпня до грудня 2023 року, тобто до останньої дати доступних записів. З них $2,2 млн були заявлені як спочатку вироблені SLB або її дочірніми компаніями", — ідеться в повідомленні.

Журналісти FT намагалися зв'язатися з представниками компанії SLB, однак вони відмовилися від коментарів. А от джерело, яке близьке до корпорації, заявило, що співпраця не є "імпортом з підприємства SLB" і тому "відповідає публічним заявам SLB та міжнародним санкціям".

Автори матеріалу нагадали, що SLB стикається з тиском з боку правозахисних груп і українського уряду, які стверджують, що робота американської компанії в країні допомагає Кремлю генерувати мільярди доларів від нафти і в такий спосіб продовжувати бойові дії. Київ також вніс SLB до списку "міжнародних спонсорів війни".

Робота SLB у Росії: що відомо

Відомо, що нафтосервісна компанія почала будувати великий бізнес у Росії одразу після розпаду Радянського Союзу, і торік виручка від операцій становила 33,1 млрд доларів. Загальна кількість співробітників може бути на рівні 9 тисяч осіб. Крім того, чисті активи SLB у Росії становлять 600 млн доларів.

Деякі з товарів, імпортованих SLB в Росію, належать до тих типів, які викликають побоювання в інших урядів, пишуть автори матеріалу. Наприклад, $3,3 млн обладнання, поставленого з липня, належать до категорій, які можуть бути піддані контролю в разі експорту з ЄС в країну. Найдорожчі товари в цій категорії описані в документах як електричні кабелі та хімікати.

Американська корпорація постачає обладнання для найбільших нафтових компаній Росії, включно з "Лукойлом". У 2022 і 2023 вони отримали буровий інструмент та інші компоненти.

FT також знайшла майже 1000 оголошень про роботу, які були розміщені на сайтах з грудня минулого року. Американська компанія в Росії шукає людей на посади водіїв, хіміків, геологів. Додатковий моніторинг показав, що російські дочірні компанії SLB зареєстрували два нові товарні знаки в липні.

"Політикам потрібно вирішити, чи серйозно вони ставляться до підтримки України, чи ні? Західні енергетичні компанії, як і раніше, можуть вільно допомагати Росії видобувати нафту і фінансувати війну. Це глибокий провал", — заявила старша слідча Global Witness Лела Стенлі.

Нагадаємо, 30 липня повідомлялося, що Росія через підставні компанії в Гонконзі отримує підсанкційні датчики і чипи, писали в New York Times. Фіктивні компанії в Гонконзі придбали мільйони заборонених чипів і датчиків для військових технологічних компаній у Росії, багато з яких потрапили під санкції уряду США, встановили журналісти.