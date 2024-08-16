Помогают зарабатывать на нефти: американская компания SLB расширяет присутствие в РФ, — FT

Еще в июле 2023 года корпорация из Техаса приняла решение прекратить поставки продукции и технологий на территорию страны-агрессора из-за международных санкций. Позже оказалось, что это не соответствует действительности и сотрудничество продолжилось.

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Американская компания SLB расширяет свое присутствие на территории России на фоне ухода конкурентов. В такой способ Москва продолжает зарабатывать на нефти. Об этом говорится в материале Financial Times.

Несмотря на то, что полномасштабная война на территории Украины продолжается третий год, техасская корпорация подписала новые контракты со страной-агрессором. При этом авторы материала отмечают, что это крупнейшая в мире нефтесервисная компания.

В июле 2023 года представители компании заявили, что прекращают поставки продукции и технологий в Россию со своих глобальных предприятий. После этого к началу сентября импорт действительно сначала замедлился, а потом и вовсе прекратился. Как оказалось, информация не до конца соответствует действительности.

"Судя по документам, компания продолжала импортировать материалы из других источников, ввозя оборудование на сумму $17,5 млн в период с августа по декабрь 2023 года, то есть по последнюю дату доступных записей. Из них $2,2 млн были заявлены как изначально произведенные SLB или ее дочерними компаниями", — говорится в сообщении.

Журналисты FT пытались связаться с представителями компании SLB, однако они отказались от комментариев. А вот источник, который близок к корпорации, заявил, что сотрудничество не является "импортом с предприятия SLB" и поэтому "соответствует публичным заявлениям SLB и международным санкциям".

Авторы материала напомнили, что SLB сталкивается с давлением со стороны правозащитных групп и украинского правительства, которые утверждают, что работа американской компании в стране помогает Кремлю генерировать миллиарды долларов от нефти и тем самым продолжать боевые действия. Киев также внес SLB в список "международных спонсоров войны".

Работа SLB в России: что известно

Известно, что нефтесервисная компания начала строить большой бизнес в России сразу после распада Советского Союза и в прошлом году выручка от операций составила 33,1 млрд долларов. Общее количество сотрудников может быть на уровне 9 тысяч человек. Кроме того, чистые активы SLB в России составляют 600 млн долларов.

Некоторые из товаров, импортированных SLB в Россию, относятся к тем типам, которые вызывают опасения у других правительств, пишут авторы материала. Например: $3,3 млн оборудования, поставленного с июля, относятся к категориям, которые могут быть подвергнуты контролю в случае экспорта из ЕС в страну. Самые дорогие товары в этой категории описаны в документах как электрические кабели и химикаты.

Американская корпорация поставляет оборудование для крупнейших нефтяных компаний России, включая "Лукойл". В 2022 и 2023 они получили буровой инструмент и другие компоненты.

FT также нашла около 1000 объявлений о работе, которые были размещены на сайтах с декабря прошлого года. Американская компания в России ищет людей на должности водителей, химиков, геологов. Дополнительный мониторинг показал, что российские дочерние компании SLB зарегистрировали два новых товарных знака в июле.

"Политикам нужно решить, серьезно ли они относятся к поддержке Украины или нет? Западные энергетические компании по-прежнему могут свободно помогать России добывать нефть и финансировать войну. Это глубокий провал", — заявила старшая следовательница Global Witness Лела Стэнли.

Напомним, 30 июля сообщалось, что Россия через подставные компании в Гонконге получает подсанкционные датчики и чипы, писали в New York Times. Фиктивные компании в Гонконге приобрели миллионы запрещенных чипов и датчиков для военных технологических компаний в России, многие из которых попали под санкции правительства США, установили журналисты.