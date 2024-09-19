Чи може місце навчання дитини вплинути на виплати ВПО: пояснення юристів

На виплати переселенцям впливають їхнє місцезнаходження та "майнові критерії".

Related video

Унаслідок повномасштабної війни безліч українців були змушені покинути свої домівки і стати внутрішньо переміщеними особами. При цьому вони отримують спеціальну допомогу, на розмір якої можуть впливати різні чинники. Про це повідомили фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

За їхніми словами, місце і форма навчання дитини не беруться до уваги взагалі, тобто не впливають на право призначення виплат, якщо йдеться про:

призначення допомоги на проживання вперше;

продовження виплат на наступний шестимісячний період і батьки працюють, займаються підприємницькою діяльністю, зареєстровані в Центрі зайнятості або іншим чином мають статус "офіційно зайнятих".

При цьому одного з батьків може бути визнано незайнятим, якщо він доглядає за дитиною:

до досягнення нею трирічного віку;

протягом часу, визначеного в медичному висновку ЛКК, але не більше ніж до досягнення нею 6-річного віку;

за дитиною з інвалідністю віком до 18 років.

Також одного з батьків може бути визнано незайнятим, якщо він виховує дитину віком до 18 років, або в сім'ї виховується троє і більше дітей віком до 18 років, усі діти проживають у сім'ї та не виховуються в інтернатних установах тощо:

фактичним місцем проживання (перебуванням) такої сім'ї є території бойових дій, внесених до Переліку;

сім'я проживає на відносно безпечній території, але в закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти, що розташовані на території територіальної громади, на якій проживає така сім'я, відсутні місця або навчання проводиться онлайн, дистанційно (повністю або частково).

Місцезнаходження закладу освіти, у якому дитина навчається в онлайн-форматі (повністю або частково), не має значення. Це означає, що діти можуть продовжувати навчання в школах за місцем реєстрації.

Важливо зазначити, що право на продовження виплат залежить ще від низки таких критеріїв:

переміщення (повторне переміщення) мало відбутися з 1 січня 2022 р.;

та/або житлове приміщення знищено/пошкоджено до ступеня непридатності для проживання внаслідок збройної агресії РФ;

сім'я має відповідати "майновим критеріям" (не купувати авто, житло, валюту тощо);

дохід у розрахунку на 1 члена сім'ї має бути не більшим за 9444 грн на місяць тощо.

Нагадаємо, у вересні Кабмін України продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб, але деякі категорії можуть втратити право на допомогу.

Фокус уже писав про право переселенців на безоплатне житло в Київській області на термін до 5 років за програмою "Містечко Хансена". Американський підприємець Делл Лой Хансен хоче допомогти українцям, які втратили житло через російське вторгнення.