Українці можуть відплатити електроенергію кешбеком: як це зробити

Щоб оплатити за світло за допомогою кешбеку, необхідно купувати українські продукти і використовувати для оплати спеціальну картку.

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Тепер українці можуть економити на оплаті електроенергії. За допомогою програми "Національний кешбек" можна накопичувати кошти для оплати комунальних послуг. Про це йдеться у пресслужбі YASNO.

Тепер українцям надається можливість оплачувати електроенергію з використанням кешбеку, заробленого під час купівлі українських товарів.

Для того, щоб скористатися можливістю, необхідно:

замовити картку "Національний кешбек" у банку та додати її в застосунок "Дія"; купити українські товари та оплачувати їх карткою-учасницею програми; отримати 10% кешбеку від вартості покупок; використовувати кешбек для оплати рахунків за електроенергію.

Нагадаємо, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк заявила, що національна програма "Купуй українське" здатна акумулювати для української економіки до 60 мільярдів доларів.

Зі свого боку народний депутат Ярослав Железняк вказав на те, що для отримання кешбеку від держави людина має "прикріпити" в "Дії" одну зі своїх банківських карток, у такий спосіб дозволивши державі бачити всі транзакції з неї.