Через масовані ворожі атаки по енергооб'єктах безперебійне світло взимку в Україні — під питанням. Зараз підготовка до зимового періоду відбувається в умовах значних пошкоджень генеруючих потужностей та мережевої енергоінфраструктури.

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Через похолодання та масове використання обігрівачів в Україні зростає споживання електроенергії. Вранці 21 жовтня воно було на 6,3% вищим, ніж напередодні. Водночас Росія атакувала енергетичні об'єкти у низці регіонів, що призвело до часткового знеструмлення в них. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Фокус дослідив ситуацію із підготовкою підприємств та домогосподарств до зими і що буде з виробництвом у разі вимкнення електроенергії та блекауту в матеріалі "Блекаути не за горами. Як готуватися до зимових відключень і що буде з ціною електроенергії".

Масовані ворожі атаки: яка ситуація з енергосистемою в Україні

Як зазначили в Міненергетики, через обстріли і бойові дії станом на 21 жовтня були знеструмлення споживачів у Донецькій, Львівській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Підготовка української енергосистеми до зими - Герман Галущенко, міністр енергетики України

В областях через обстріл підстанцій, повітряних ліній сталися пошкодження обладнання з подальшим загорянням, що спричинило знеструмлення побутових споживачів та місцевої промисловості.

Через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Львівській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 190 489 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 585 населених пунктів", — зазначили в Міненерго.

Ситуація в енергосистемі станом на 21 жовтня Фото: Міненерго

Як підприємствам захиститися від блекаутів

За словами енергоекспертів, бізнес самотужки має забезпечити себе резервними джерелами живлення.

"Навіть за уявної ситуації відсутності ударів, усе одно потрібно доводити до ладу вже пошкоджені об’єкти. Так, турбіну для електростанції не можна просто купити, як павербанк. Тому для її ремонту чи заміни Україна або просить надати об’єкт із законсервованих електростанцій дружніх країн, або закуповує за окремим замовленням, що вимагає дуже багато часу", — зазначає директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Так, за його інформацією, ті компанії, які почали розвиток власних генеруючих потужностей, ще навесні і влітку 2024-го, фактично зараз підходять до запуску цього обладнання.

Турбіну для електростанції не можна просто купити, як павербанк. Тому для її ремонту чи заміни Україна або просить надати об’єкт із законсервованих електростанцій дружніх країн, або закуповує за окремим замовленням, що вимагає дуже багато часу

"Є такий інструмент, як невідключення чи не застосування графіків відключень, якщо підприємство імпортує або виробляє самостійно від 80% власного споживання. Це та річ, яка створює стимули для того, щоб імпортувати, або заохочує бізнес розглядати встановлення власної генерації", — сказав Роман Ніцович у коментарі Фокусу.

Він також нагадав, що в Україні працює програма кредитування "5-7-9%".

"Вона Кабміном була поширена на ті бізнеси, які хочуть встановити власну генерацію. Ми бачимо, що вже є позитивна динаміка зі звернень для таких кредитів і їхнього схвалення. Але разом з тим, схвалення кредиту не означає реалізацію цього проєкту. Адже потрібно закупити відповідне обладнання, встановити його і запустити в роботу. Тому для цього звичайно потрібен час", — пояснив Роман Ніцович.

Підприємства мають підготуватися до зимових відключень Фото: Freepik

Чи зміниться вартість електроенергії для бізнесу взимку?

Як сказав енергоексперт Роман Ніцович, вже зараз у планах регулятора є переглядання граничних цін на організованих сегментах ринку, щоб зберегти комерційно привабливість імпорту в години пікового споживання, коли очікується найбільший дефіцит.

"Тому очевидно, що такі рішення будуть середньозважену ціну рухати вгору. За нашими оцінками, на наступний рік, з урахуванням тарифів на розподіл, це від 9 грн за кВт год. А від 9 до близько 11 грн. Якщо говорити про фінальних споживачів ІІ класу напруги, то близько 10 грн 40 коп, залежно від регіону і тарифу на розподіл", — сказав Роман Ніцович.

Нагадаємо, з кожним масованим обстрілом ризик нових масштабних блекаутів для українців в усіх регіонах країни зростає. Якщо врахувати, що Росія вже пошкодила цього року практично всі українські ТЕС і значну частину ГЕС, про що заявив президент України Володимир Зеленський, то, ймовірно, на всіх в країні чекає складна зима.