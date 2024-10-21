Из-за массированных вражеских атак по энергообъектам бесперебойный свет зимой в Украине — под вопросом. Сейчас подготовка к зимнему периоду происходит в условиях значительных повреждений генерирующих мощностей и сетевой энергоинфраструктуры.

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Из-за похолодания и массового использования обогревателей в Украине растет потребление электроэнергии. Утром 21 октября оно было на 6,3% выше, чем накануне. В то же время Россия атаковала энергетические объекты в ряде регионов, что привело к частичному обесточиванию в них. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Фокус исследовал ситуацию с подготовкой предприятий и домохозяйств к зиме и что будет с производством в случае отключения электроэнергии и блэкаута в материале"Блэкауты не за горами. Как готовиться к зимним отключениям и что будет с ценой электроэнергии".

Массированные вражеские атаки: какова ситуация с энергосистемой в Украине

Как отметили в Минэнергетики, из-за обстрелов и боевых действий по состоянию на 21 октября были обесточены потребители в Донецкой, Львовской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Подготовка украинской энергосистемы к зиме — Герман Галущенко, министр энергетики Украины

В областях из-за обстрелов подстанций, воздушных линий произошли повреждения оборудования с последующим возгоранием, что повлекло обесточивание бытовых потребителей и местной промышленности.

Из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Донецкой, Львовской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях

"За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 190 489 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений. На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 585 населенных пунктов", — отметили в Минэнерго.

Ситуация в энергосистеме по состоянию на 21 октября Фото: Миненерго

Как предприятиям защититься от блэкаутов

По словам энергоэкспертов, бизнес самостоятельно должен обеспечить себя резервными источниками питания.

"Даже при кажущейся ситуации отсутствия ударов, все равно нужно приводить в порядок уже поврежденные объекты. Так, турбину для электростанции нельзя просто купить, как павербанк. Поэтому для ее ремонта или замены Украина либо просит предоставить объект из законсервированных электростанций дружественных стран, либо закупает по отдельному заказу, что требует очень много времени", — отмечает директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Так, по его информации, те компании, которые начали развитие собственных генерирующих мощностей, еще весной и летом 2024-го, фактически сейчас подходят к запуску этого оборудования.

Турбину для электростанции нельзя просто купить, как павербанк. Поэтому для ее ремонта или замены Украина или просит предоставить объект из законсервированных электростанций дружественных стран, или закупает по отдельному заказу, что требует очень много времени

"Есть такой инструмент, как неотключение или не применение графиков отключений, если предприятие импортирует или производит самостоятельно от 80% собственного потребления. Это та вещь, которая создает стимулы для того, чтобы импортировать, или поощряет бизнес рассматривать установление собственной генерации", — сказал Роман Ницович в комментарии Фокусу.

Он также напомнил, что в Украине работает программа кредитования "5-7-9%".

"Она Кабмином была распространена на те бизнесы, которые хотят установить собственную генерацию. Мы видим, что уже есть положительная динамика по обращениям для таких кредитов и их одобрения. Но вместе с тем, одобрение кредита не означает реализацию этого проекта. Ведь нужно закупить соответствующее оборудование, установить его и запустить в работу. Поэтому для этого конечно нужно время", — пояснил Роман Ницович.

Предприятия должны подготовиться к зимним отключениям Фото: Freepik

Изменится ли стоимость электроэнергии для бизнеса зимой?

Как сказал энергоэксперт Роман Ницович, уже сейчас в планах регулятора есть пересмотр предельных цен на организованных сегментах рынка, чтобы сохранить коммерчески привлекательность импорта в часы пикового потребления, когда ожидается наибольший дефицит.

"Поэтому очевидно, что такие решения будут средневзвешенную цену двигать вверх. По нашим оценкам, на следующий год, с учетом тарифов на распределение, это от 9 грн за кВт час. А от 9 до около 11 грн. Если говорить о финальных потребителей II класса напряжения, то около 10 грн 40 коп, в зависимости от региона и тарифа на распределение", — сказал Роман Ницович.

Напомним, с каждым массированным обстрелом риск новых масштабных блэкаутов для украинцев во всех регионах страны растет. Если учесть, что Россия уже повредила в этом году практически все украинские ТЭС и значительную часть ГЭС, о чем заявил президент Украины Владимир Зеленский, то, вероятно, всех в стране ждет сложная зима.