В Україні з'явиться "друга пенсія": які терміни

Нинішня солідарна система, в якій пенсії фінансуються за кошт поточних внесків громадян, що працюють, не забезпечує достатнього рівня пенсійних виплат для багатьох пенсіонерів.

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Після закінчення війни в Україні буде запроваджено систему "другої пенсії", засновану на обов'язкових накопиченнях. Це створить громадянам додатковий дохід на пенсії, сприяючи їхній фінансовій безпеці та зміцнюючи економічну стабільність країни. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у коментарі виданню "Новини Life".

Запровадження другого рівня пенсійної системи передбачає створення обов'язкової накопичувальної системи, яка стане доповненням до наявної солідарної пенсійної системи. Ця реформа вже кілька років перебуває на порядку денному уряду. Потреба в таких змінах очевидна: нинішня солідарна система, за якої пенсії виплачуються коштом внесків громадян, які працюють, не забезпечує достатній рівень виплат для багатьох пенсіонерів.

Причина цього — демографічна криза, коли кількість пенсіонерів значно перевищує кількість громадян, що працюють. У зв'язку з цим уряд України розробляє заходи, спрямовані на забезпечення гідного пенсійного доходу для майбутніх поколінь.

Накопичувальна пенсійна система являє собою механізм, за якого кожен громадянин зобов'язаний відкладати частину своєї заробітної плати на спеціальний рахунок, а ці кошти потім інвестуються для отримання доходу в майбутньому. Іншими словами, кожен працівник самостійно формує частину своєї пенсії, роблячи регулярні внески протягом усього періоду трудової діяльності. Така система успішно функціонує в багатьох країнах світу і вже продемонструвала свою ефективність, особливо в державах Європи та Азії.

Оксана Жолнович повідомила, що уряд уже завершив узгодження законодавства на рівні робочих органів для запровадження другого рівня пенсійної системи. Вона зазначила, що солідарна система продовжить діяти, однак до неї додадуться обов'язкові накопичувальні пенсії, що забезпечить пенсіонерам додатковий дохід. Запровадження накопичувальної системи планується одразу після завершення війни. На думку міністерки, це допоможе прискорити стабілізацію економіки країни та надасть громадянам додаткові гарантії на майбутнє.

Жолнович зазначила, що буде запроваджено обов'язкову накопичувальну систему. Законодавство з цього питання вже погоджено на рівні робочих органів. Якщо солідарна система почне діяти з липня наступного року, то впровадження обов'язкової накопичувальної системи стартує одразу після завершення війни. Основні переваги нового рівня пенсійної системи:

диверсифікація пенсійних доходів: громадяни матимуть доступ до двох джерел пенсійних виплат — солідарної та накопичувальної системи;

фінансова незалежність у старості: накопичувальна система дасть змогу збирати кошти на свій рахунок, що дасть змогу мати більшу впевненість у майбутньому;

економічна стабільність країни: накопичені кошти можуть інвестуватися у внутрішню економіку, що сприятиме зростанню та розвитку країни після війни;

менша залежність від державного бюджету: в умовах скорочення чисельності населення, що працює, державі буде легше фінансувати пенсії з фондів накопичувальної системи, зменшуючи навантаження на державну пенсійну систему.

Проте, поряд із позитивними сторонами, існують і певні ризики та виклики. По-перше, необхідно забезпечити створення надійної інфраструктури для управління накопичувальними фондами, що передбачає високий рівень прозорості, ефективне державне регулювання та грамотне інвестування коштів. По-друге, успіх накопичувальної системи безпосередньо пов'язаний з довірою громадян до організацій, що управляють їхніми коштами.

Також 21 жовтня ЗМІ писали, що деякі українці не зможуть вийти на пенсію в 60 років. Для цього у 2024 році потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу, і до 2028 ця цифра збільшуватиметься. Ті, кому стажу не вистачає, мають можливість його докупити.

Крім того, 17 жовтня в Пенсійному фонді України заявили, що деяким українцям підвищили пенсії на 6 тисяч гривень. Тому середній розмір пенсії в Україні зріс на 466,61 гривні.