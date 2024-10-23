В Украине появится "вторая пенсия": какие сроки

Нынешняя солидарная система, в которой пенсии финансируются за счет текущих взносов работающих граждан, не обеспечивает достаточного уровня пенсионных выплат для многих пенсионеров.

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После окончания войны в Украине будет введена система "второй пенсии", основанная на обязательных накоплениях. Это создаст гражданам дополнительный доход на пенсии, способствуя их финансовой безопасности и укрепляя экономическую стабильность страны. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в комментарии изданию "Новини Life".

Введение второго уровня пенсионной системы предполагает создание обязательной накопительной системы, которая станет дополнением к существующей солидарной пенсионной системе. Эта реформа уже несколько лет находится на повестке дня правительства. Потребность в таких изменениях очевидна: нынешняя солидарная система, при которой пенсии выплачиваются за счет взносов работающих граждан, не обеспечивает достаточный уровень выплат для многих пенсионеров.

Причина этого — демографический кризис, когда количество пенсионеров значительно превышает число работающих. В связи с этим правительство Украины разрабатывает меры, направленные на обеспечение достойного пенсионного дохода для будущих поколений.

Накопительная пенсионная система представляет собой механизм, при котором каждый гражданин обязан откладывать часть своей заработной платы на специальный счет, а эти средства затем инвестируются для получения дохода в будущем. Иными словами, каждый работник самостоятельно формирует часть своей пенсии, делая регулярные взносы в течение всего периода трудовой деятельности. Такая система успешно функционирует во многих странах мира и уже продемонстрировала свою эффективность, особенно в государствах Европы и Азии.

Оксана Жолнович сообщила, что правительство уже завершило согласование законодательства на уровне рабочих органов для введения второго уровня пенсионной системы. Она отметила, что солидарная система продолжит действовать, однако к ней добавятся обязательные накопительные пенсии, что обеспечит пенсионерам дополнительный доход. Введение накопительной системы планируется сразу после завершения войны. По мнению министра, это поможет ускорить стабилизацию экономики страны и предоставит гражданам дополнительные гарантии на будущее.

Жолнович отметила, что будет введена обязательная накопительная система. Законодательство по этому вопросу уже согласовано на уровне рабочих органов. Если солидарная система начнет действовать с июля следующего года, то внедрение обязательной накопительной системы стартует сразу после завершения войны. Основные преимущества нового уровня пенсионной системы:

диверсификация пенсионных доходов: граждане будут иметь доступ к двум источникам пенсионных выплат – солидарной и накопительной системе;

финансовая независимость в старости: накопительная система позволит собирать средства на свой счет, что позволит иметь большую уверенность в будущем;

экономическая стабильность страны: накопленные средства могут инвестироваться во внутреннюю экономику, что будет способствовать росту и развитию страны после войны;

меньшая зависимость от государственного бюджета: в условиях сокращения численности работающего населения государству будет легче финансировать пенсии из фондов накопительной системы, уменьшая нагрузку на государственную пенсионную систему.

Тем не менее, наряду с положительными сторонами, существуют и определенные риски и вызовы. Во-первых, необходимо обеспечить создание надежной инфраструктуры для управления накопительными фондами, что предполагает высокий уровень прозрачности, эффективное государственное регулирование и грамотное инвестирование средств. Во-вторых, успех накопительной системы напрямую связан с доверием граждан к организациям, управляющим их средствами.

Также 21 октября СМИ писали, что некоторые украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Для этого в 2024 году нужно иметь минимум 31 год страхового стажа, и до 2028 эта цифра будет увеличиваться. Те, кому стажа не хватает, имеют возможность его докупить.

Кроме того, 17 октября в Пенсионном фонде Украины заявили, что некоторым украинцам повысили пенсии на 6 тысяч гривен. Поэтому средний размер пенсии в Украине вырос на 466,61 гривны.