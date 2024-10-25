"Якщо ТЦК відмовив у відстрочці, треба знову подати документи", — адвокат Сергій Савинський
В Україні студенти мають законне право на відстрочку від мобілізації. Але трапляються випадки, коли ТЦК та СП відмовляє учням вишів у відстрочці. Адвокат пояснив, як діяти в такому випадку.
Питання відстрочки для студентів регулюється двома головними документами: Ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постанова Кабміну від 16.05.2024 №560. За останні 2 місяці не вносилося суттєвих змін щодо особливостей надання відстрочки студентам. Про це Фокусу розповів радник, адвокат GRACERS Сергій Савинський.
Відповідаючи на питання, чи може студент знову подати пакет документів і заяву до ТЦК та СП, якщо він отримав листа з відмовою у відстрочці на підставі невірно заповненої заяви, Сергій Савинський зазначив: "У такому разі студент має право повторно подати до ТЦК та СП документи, необхідні для надання відстрочки. Якщо здійснити пошук в реєстрі судових рішень, то можна побачити, що досить мало таких відмов оскаржується в судовому порядку. Однак в більшості випадків суд встає на бік студентів і скасовує неправомірні рішення ТЦК та СП".
Савинський нагадав, що від 16.08.2024 студенти та аспіранти мають подавати до ТЦК та СП заяву на відстрочку (Додаток 4), а також довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відповідним навчальним закладом.Важливо
Якщо комісія при ТЦК та СП відмовила у наданні відстрочки студенту чи аспіранту, то його можуть мобілізувати, каже адвокат. Він також радить дотримуватись певного алгоритму дій в разі, якщо студенту намагаються вручити повістку.
1) Посилатися на п.60 постанови Кабміну від 16.05.2024 №560,у якому зазначається, що до ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
2) Якщо ТЦК та СП не реагують на ваші аргументи та незаконно вас утримують, то слід звернутися до поліції.
Раніше Фокус писав, що відповідно до абз. 2 п. 63 Порядку № 560 у разі ухвалення комісією ТЦК рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. А у випадку визнання придатним до військової служби він може бути мобілізований.