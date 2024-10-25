В Україні студенти мають законне право на відстрочку від мобілізації. Але трапляються випадки, коли ТЦК та СП відмовляє учням вишів у відстрочці. Адвокат пояснив, як діяти в такому випадку.

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Питання відстрочки для студентів регулюється двома головними документами: Ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постанова Кабміну від 16.05.2024 №560. За останні 2 місяці не вносилося суттєвих змін щодо особливостей надання відстрочки студентам. Про це Фокусу розповів радник, адвокат GRACERS Сергій Савинський.

Студентів можуть мобілізувати, якщо немає офіційного рішення ТЦК про відстрочку, кажуть юристи

Відповідаючи на питання, чи може студент знову подати пакет документів і заяву до ТЦК та СП, якщо він отримав листа з відмовою у відстрочці на підставі невірно заповненої заяви, Сергій Савинський зазначив: "У такому разі студент має право повторно подати до ТЦК та СП документи, необхідні для надання відстрочки. Якщо здійснити пошук в реєстрі судових рішень, то можна побачити, що досить мало таких відмов оскаржується в судовому порядку. Однак в більшості випадків суд встає на бік студентів і скасовує неправомірні рішення ТЦК та СП".

Закон не забороняє студентам і аспірантам повторно подавати документи на отримання відстрочки Фото: pexels.com

Савинський нагадав, що від 16.08.2024 студенти та аспіранти мають подавати до ТЦК та СП заяву на відстрочку (Додаток 4), а також довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відповідним навчальним закладом.

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Мобілізація студентів і аспірантів: чому ТЦК відмовляють учням вишів у відстрочці

Якщо комісія при ТЦК та СП відмовила у наданні відстрочки студенту чи аспіранту, то його можуть мобілізувати, каже адвокат. Він також радить дотримуватись певного алгоритму дій в разі, якщо студенту намагаються вручити повістку.

1) Посилатися на п.60 постанови Кабміну від 16.05.2024 №560,у якому зазначається, що до ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

2) Якщо ТЦК та СП не реагують на ваші аргументи та незаконно вас утримують, то слід звернутися до поліції.

Раніше Фокус писав, що відповідно до абз. 2 п. 63 Порядку № 560 у разі ухвалення комісією ТЦК рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. А у випадку визнання придатним до військової служби він може бути мобілізований.