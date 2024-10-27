Як зміняться пенсії та соціальні виплати у 2025 році: прогноз

У державному бюджеті на 2025 рік виділено 419,2 мільярда гривень для соціальних виплат, включно з 237,9 мільярда на пенсії.

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З 1 липня 2025 року в Україні стартує пенсійна реформа, в рамках якої буде впроваджено накопичувальну систему. Наразі немає причин для занепокоєння про фінансування соціальної сфери. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Міністерство фінансів гарантує регулярне надходження соціальних виплат, підкреслюючи їхню значущість для державного бюджету. Наразі немає підстав для занепокоєння з приводу недостатнього фінансування соціальної сфери, оскільки це є одним із пріоритетів бюджету поряд із витратами на оборону.

З липня 2025 року громадяни України почнуть здійснювати обов'язкові внески на свої накопичувальні рахунки. Згідно з новою системою, за наявності повного страхового стажу пенсія становитиме 40% від заробітної плати, що майже вдвічі перевищує поточний розмір виплат. Зокрема, у проєкті державного бюджету на 2025 рік заплановано виділення 419,2 мільярда гривень на підтримку громадян із низьким рівнем доходу.

З цієї суми:

237,9 мільярда гривень буде спрямовано на пенсійні виплати через Пенсійний фонд, включно із запланованою індексацією в березні 2025 року;

127,9 мільярдів гривень передбачено для допомоги малозабезпеченим сім'ям;

42,3 мільярда гривень підуть на пільги та субсидії.

Також 21 жовтня ЗМІ писали, що деякі українці не зможуть вийти на пенсію в 60 років. Для цього у 2024 році потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу, і до 2028 ця цифра збільшуватиметься. Ті, кому стажу не вистачає, мають можливість його докупити.

Крім того, 17 жовтня в Пенсійному фонді України заявили, що деяким українцям підвищили пенсії на 6 тисяч гривень. Тому середній розмір пенсії в Україні зріс на 466,61 гривні.