Как изменятся пенсии и социальные выплаты в 2025 году: прогноз

В государственном бюджете на 2025 год выделено 419,2 миллиарда гривен для социальных выплат, включая 237,9 миллиарда на пенсии.

Related video

С 1 июля 2025 года в Украине стартует пенсионная реформа, в рамках которой будет внедрена накопительная система. На данный момент нет причин для беспокойства о финансировании социальной сферы. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Министерство финансов гарантирует регулярное поступление социальных выплат, подчеркивая их значимость для государственного бюджета. В настоящее время нет оснований для беспокойства по поводу недостаточного финансирования социальной сферы, так как это является одним из приоритетов бюджета наряду с расходами на оборону.

С июля 2025 года граждане Украины начнут осуществлять обязательные взносы на свои накопительные счета. Согласно новой системе, при наличии полного страхового стажа пенсия составит 40% от заработной платы, что почти в два раза превышает текущий размер выплат. В частности, в проекте государственного бюджета на 2025 год запланировано выделение 419,2 миллиарда гривен на поддержку граждан с низким уровнем дохода.

Из этой суммы:

237,9 миллиарда гривен будет направлено на пенсионные выплаты через Пенсионный фонд, включая запланированную индексацию в марте 2025 года;

127,9 миллиардов гривен предусмотрено для помощи малообеспеченным семьям;

42,3 миллиарда гривен пойдут на льготы и субсидии.

Также 21 октября СМИ писали, что некоторые украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Для этого в 2024 году нужно иметь минимум 31 год страхового стажа, и до 2028 эта цифра будет увеличиваться. Те, кому стажа не хватает, имеют возможность его докупить.

Кроме того, 17 октября в Пенсионном фонде Украины заявили, что некоторым украинцам повысили пенсии на 6 тысяч гривен. Поэтому средний размер пенсии в Украине вырос на 466,61 гривны.