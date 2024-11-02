Пенсіонери можуть отримати виплати від ООН: кому заплатять із листопада

Сума допомоги визначається індивідуально і є різницею між сумою в 3 250 гривень і фактичним розміром пенсії пенсіонера.

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В Україні реалізується програма підтримки пенсіонерів від Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка надає виплати пенсіонерам, які проживають у зоні бойових дій. У листопаді частина пенсіонерів також зможе скористатися цією програмою та отримати фінансування. Про це повідомляє ПФУ.

Програма додаткової підтримки пенсіонерів, які перебувають у районах активних або потенційних бойових дій, діятиме до кінця грудня. Продовження фінансування виплат залежатиме від рішень донорів і доступних коштів.

Таким чином, виплати триватимуть у листопаді та грудні 2024 року.

Вимоги до одержувачів:

пенсія не перевищує 3,25 тисячі гривень;

проживання на небезпечних територіях (перелік визначено в наказі №309);

відсутність допомоги від держави або благодійників з 1 березня 2023 року.

Сума допомоги визначається індивідуально і є різницею між сумою в 3 250 гривень і фактичним розміром пенсії пенсіонера.

Подавати додаткові заявки не потрібно: виплати здійснюються автоматично на основі даних ПФУ, кошти перераховуються на банківські картки або видаються через відділення Укрпошти.

Також 21 жовтня ЗМІ писали, що деякі українці не зможуть вийти на пенсію в 60 років. Для цього у 2024 році потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу, і до 2028 ця цифра збільшуватиметься. Ті, кому стажу не вистачає, мають можливість його докупити.

Крім того, 17 жовтня в Пенсійному фонді України заявили, що деяким українцям підвищили пенсії на 6 тисяч гривень. Тому середній розмір пенсії в Україні зріс на 466,61 гривні.