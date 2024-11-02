Пенсионеры могут получить выплаты от ООН: кому заплатят с ноября

Сумма помощи определяется индивидуально и является разницей между суммой в 3 250 гривен и фактическим размером пенсии пенсионера.

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В Украине реализуется программа поддержки пенсионеров от Всемирной продовольственной программы ООН, которая предоставляет выплаты пенсионерам, проживающим в зоне боевых действий. В ноябре часть пенсионеров также сможет воспользоваться этой программой и получить финансирование. Об этом сообщает ПФУ.

Программа дополнительной поддержки пенсионеров, находящихся в районах активных или потенциальных боевых действий, будет действовать до конца декабря. Продление финансирования выплат будет зависеть от решений доноров и доступных средств.

Таким образом, выплаты продолжатся в ноябре и декабре 2024 года.

Требования к получателям:

пенсия не превышает 3,25 тысячи гривен;

проживание на опасных территориях (перечень определен в приказе №309);

отсутствие помощи от государства или благотворителей с 1 марта 2023 года.

Сумма помощи определяется индивидуально и является разницей между суммой в 3 250 гривен и фактическим размером пенсии пенсионера.

Подавать дополнительные заявки не нужно: выплаты осуществляются автоматически на основе данных ПФУ, средства перечисляются на банковские карты или выдаются через отделения Укрпочты.

Также 21 октября СМИ писали, что некоторые украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Для этого в 2024 году нужно иметь минимум 31 год страхового стажа, и до 2028 эта цифра будет увеличиваться. Те, кому стажа не хватает, имеют возможность его докупить.

Кроме того, 17 октября в Пенсионном фонде Украины заявили, что некоторым украинцам повысили пенсии на 6 тысяч гривен. Поэтому средний размер пенсии в Украине вырос на 466,61 гривны.