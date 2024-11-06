Українцям розширили програму грошової допомоги від ООН: хто зможе скористатись

Відтепер перелік отримувачів збільшується. В міністерстві також розповіли про суму допомоги та яким чином її можна отримати.

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В Україні напередодні зими стартувала нова хвиля програми грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Вона розширить та додасть нові категорії населення, повідомляє Міністерство соціальної політики України.

До переліку отримувачів, окрім тих, хто отримував раніше, тепер увійшли особи без права на пенсію, дорослі та діти з інвалідністю, які одночасно відповідають наступним критеріям:

мешкають на територіях активних або можливих бойових дій (згідно з наказом № 309);

отримують соціальну допомогу менше ніж 3250 грн на місяць;

не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій під час надання допомоги.

У відомстві додали, що розмір допомоги становить різницю між 3250 грн та сумою вже існуючої соціальної допомоги від держави, яку отримує людина. Наприклад, якщо людина отримує 2700 грн соціальної допомоги, виплата становитиме додатково 550 грн.

Програма розрахована на пів року. Кошти виплачуються на банківський рахунок чи адресною доставкою Укрпошти. Платежі на банківські рахунки здійснюють вже зараз, виплати через Укрпошту розпочнуться за кілька тижнів. При цьому звертатися до ВПП ООН чи Міністерства соціальної політики не потрібно – списки отримувачів формує ДП "ІОЦ Мінсоцполітики" на підставі наявних у державі реєстрів, а ВПП спрямовує грошові виплати цим людям.

Нагадаємо, що в Україні також реалізується програма підтримки пенсіонерів від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Вона надає виплати пенсіонерам, які проживають у зоні бойових дій, тому у листопаді частина пенсіонерів також зможе скористатися нею.

Також на початку листопада стало відомо, що у Вінницькій та Дніпропетровській областях ВПО можуть отримати фінансову підтримку на оренду житла. Вона надаватиметься на строк до шести місяців.