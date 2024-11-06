Украинцам расширили программу денежной помощи от ООН: кто сможет воспользоваться

Отныне перечень получателей увеличивается. В министерстве также рассказали о сумме помощи и каким образом ее можно получить.

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В Украине накануне зимы стартовала новая волна программы денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Она расширит и добавит новые категории населения, сообщает Министерство социальной политики Украины.

В перечень получателей, кроме тех, кто получал раньше, теперь вошли лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью, которые одновременно соответствуют следующим критериям:

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (согласно приказу № 309);

получают социальную помощь менее 3250 грн в месяц;

не получают помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций при оказании помощи.

В ведомстве добавили, что размер помощи составляет разницу между 3250 грн и суммой уже существующей социальной помощи от государства, которую получает человек. Например, если человек получает 2700 грн социальной помощи, выплата составит дополнительно 550 грн.

Программа рассчитана на полгода. Средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой Укрпочты. Платежи на банковские счета осуществляют уже сейчас, выплаты через Укрпочту начнутся через несколько недель. При этом обращаться в ВПП ООН или Министерство социальной политики не нужно — списки получателей формирует ГП "ИВЦ Минсоцполитики" на основании имеющихся в государстве реестров, а ВПП направляет денежные выплаты этим людям.

Напомним, что в Украине также реализуется программа поддержки пенсионеров от Всемирной продовольственной программы ООН. Она предоставляет выплаты пенсионерам, проживающим в зоне боевых действий, поэтому в ноябре часть пенсионеров также сможет воспользоваться ею.

Также в начале ноября стало известно, что в Винницкой и Днепропетровской областях ВПЛ могут получить финансовую поддержку на аренду жилья. Она будет предоставляться на срок до шести месяцев.