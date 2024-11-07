Адміністрація Байдена хоче встигнути надати Україні $6 млрд до інавгурації Трампа, — Politico

Як йдеться у матеріалі, Білий дім планує відправити більше зброї в Україну "в останню хвилину", адже наступний президент Трамп може припинити її поставки взагалі.

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Адміністрація президента США Джо Байдена хоче якомога швидше надіслати Україні 6 млрд доларів допомоги, щоб встигнути до інавгурації новообраного президента від Республіканської партії Дональда Трампа. Про це пише Politico.

Журналісти зазначають, що команда Дональда Трампа готується до припинення постачання зброї Україні, як тільки новообраний президент вступить на посаду.

"Зазвичай після оголошення пакета допомоги боєприпаси та обладнання потрапляють в Україну протягом кількох місяців, тому все, що буде надіслано в найближчі тижні, швидше за все, не надійде в повному обсязі, доки не потрапить в адміністрацію Трампа, і наступний головнокомандувач може припинити поставки раніше", — йдеться у матеріалі.

Ще однією великою перешкодою є те, що США можуть надсилати лише обладнання, яке вже є у запасах чи вироблене. Тобто постає питання, наскільки швидко можна буде виготовити нові артилерійські снаряди та зброю чи замовити їх заміну.

"Ми надсилаємо щомісяця все, що галузь може виробляти, але проблема полягає в тому, що ви можете надсилати ці речі лише тоді, коли вони виробляються. Адміністрація могла б зануритися в запаси та відправити обладнання швидше, але незрозуміло, що Пентагон захоче це зробити, оскільки це вплине на його власну готовність", — сказав колишній чиновник Міністерства оборони Марк Канчіан.

Автори матеріалу підкреслили, що гроші, які залишилися від квітневого пакета допомоги Україні в розмірі 61 мільярда доларів, розділені на два кошики:

4,3 мільярда доларів на вилучення існуючих запасів;

2,1 мільярда доларів на фінансування для укладення контрактів на зброю з оборонними компаніями США.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у вересні 2024 Байден доручив Пентагону виділити решту військової допомоги, яку Конгрес схвалив Україні, до закінчення його президентського терміну.

Трамп і новообраний віцепрезидент Джей Ді Венс критикували адміністрацію Байдена за витрати мільярдів на військову допомогу Україні.

"Перше, що він зробив би, це згорнув допомогу Україні. Я б очікував, що він зробить з цього велике шоу. Він сказав би "обіцянка виконана", але він збирається припинити це раніше, я в цьому впевнений", — сказав колишній високопосадовець Пентагону Джим Таунсенд.

Ймовірний наступний голова комітету Сенату у справах збройних сил Роджер Вікер минулого місяця надіслав Байдену листа, закликаючи його прискорити поставки обладнання для України та прискорення американського виробництва до кінця його терміну, щоб швидко підтримати Україну для майбутньої боротьби.

Водночас журналісти наголосили, що жоден план не є остаточним, доки Трамп його не виконає, і прогнози щодо обраної ним політики не кращі за припущення.

"Трамп протягом кількох місяців заявляв, що домовиться про припинення війни, перш ніж знову увійде в овальний кабінет, і непогашені мільярди військової допомоги, ймовірно, будуть використані як важелі впливу на Київ і Москву", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 6 листопада видання Politico оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що обрання Трампа президентом США загрожує Європі торговельною війною.