Администрация Байдена хочет успеть предоставить Украине $6 млрд до инаугурации Трампа, — Politico

Как говорится в материале, Белый дом планирует отправить больше оружия в Украину "в последнюю минуту", ведь следующий президент Трамп может прекратить его поставки вообще.

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Администрация президента США Джо Байдена хочет как можно скорее прислать Украине 6 млрд долларов помощи, чтобы успеть до инаугурации новоизбранного президента от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

Журналисты отмечают, что команда Дональда Трампа готовится к прекращению поставок оружия Украине, как только новоизбранный президент вступит в должность.

"Обычно после объявления пакета помощи боеприпасы и оборудование попадают в Украину в течение нескольких месяцев, поэтому все, что будет отправлено в ближайшие недели, скорее всего, не поступит в полном объеме, пока не попадет в администрацию Трампа, и следующий главнокомандующий может прекратить поставки раньше", — говорится в материале.

Еще одним большим препятствием является то, что США могут присылать только оборудование, которое уже есть в запасах или произведено. То есть возникает вопрос, насколько быстро можно будет изготовить новые артиллерийские снаряды и оружие или заказать их замену.

"Мы ежемесячно отправляем все, что отрасль может производить, но проблема заключается в том, что вы можете отправлять эти вещи только тогда, когда они производятся. Администрация могла бы погрузиться в запасы и отправить оборудование быстрее, но непонятно, что Пентагон захочет это сделать, поскольку это повлияет на его собственную готовность", — сказал бывший чиновник Министерства обороны Марк Канчиан.

Авторы материала подчеркнули, что деньги, которые остались от апрельского пакета помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, разделены на две корзины:

4,3 миллиарда долларов на изъятие существующих запасов;

2,1 миллиарда долларов на финансирование для заключения контрактов на оружие с оборонными компаниями США.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в сентябре 2024 года Байден поручил Пентагону выделить оставшуюся военную помощь, которую Конгресс одобрил Украине, до окончания его президентского срока.

Трамп и новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс критиковали администрацию Байдена за трату миллиардов на военную помощь Украине.

"Первое, что он сделал бы, это свернул помощь Украине. Я бы ожидал, что он сделает из этого большое шоу. Он сказал бы "обещание выполнено", но он собирается прекратить это раньше, я в этом уверен", — сказал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд.

Вероятный следующий председатель комитета Сената по делам вооруженных сил Роджер Уикер в прошлом месяце направил Байдену письмо, призывая его ускорить поставки оборудования для Украины и ускорение американского производства до конца его срока, чтобы быстро поддержать Украину для будущей борьбы.

В то же время журналисты отметили, что ни один план не является окончательным, пока Трамп его не выполнит, и прогнозы относительно выбранной им политики не лучше предположений.

"Трамп в течение нескольких месяцев заявлял, что договорится о прекращении войны, прежде чем снова войдет в овальный кабинет, и непогашенные миллиарды военной помощи, вероятно, будут использованы как рычаги воздействия на Киев и Москву", — говорится в материале.

Напомним, 6 ноября издание Politico обнародовало материал, в котором говорится о том, что избрание Трампа президентом США грозит Европе торговой войной.