Пенсії в Україні: чи зростуть виплати у 2025 році

Пенсійні виплати в Україні наступного року, ймовірно, збільшаться на 10-12%.

У бюджеті на наступний рік закладено кошти на індексацію пенсій, що призведе до збільшення виплат для пенсіонерів. Про це повідомила науковиця Лідія Ткаченко в коментарі виданню "Громадське радіо".

Наступного року пенсії можуть збільшитися сильніше, ніж поточного, згідно зі статистикою сплати ЄСВ. Важливо зазначити, що розмір цього податку визначається рівнем заробітної плати. Пенсійний фонд опублікував дані про середню зарплату, з якої сплачують ЄСВ, і в другому кварталі зафіксовано значне зростання. Тому є ймовірність підвищення пенсій на 10-12%.

Торік пенсії зросли на 6% завдяки індексації. Однак фахівець наголошує, що ці цифри є попередніми. Остаточні дані про збільшення пенсій стануть відомі лише на початку наступного року.

На 1 жовтня 2024 року в Україні налічувалося 10,3 мільйона пенсіонерів, а середня пенсія становила 5 852 гривні.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді повідомили, що пенсіонерам, які не пройдуть процедуру ідентифікації, можуть заморозити виплати. Зокрема, її потрібно пройти до кінця цього року.

Раніше в ПФУ розповіли, що українці можуть збільшити свою пенсію за рахунок надбавок і додаткових виплат. Однак це не стосується тих, чия загальна сума пенсійних виплат перевищує 10 340,35 гривні.