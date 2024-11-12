Пенсии в Украине: вырастут ли выплаты в 2025 году

Пенсионные выплаты в Украине в следующем году, вероятно, увеличатся на 10-12%.

В бюджете на следующий год заложены средства на индексацию пенсий, что приведет к увеличению выплат для пенсионеров. Об этом сообщила ученая Лидия Ткаченко в комментарии изданию "Громадське радіо".

В следующем году пенсии могут увеличиться сильнее, чем в текущем, согласно статистике уплаты ЕСВ. Важно отметить, что размер этого налога определяется уровнем заработной платы. Пенсионный фонд опубликовал данные о средней зарплате, с которой уплачивают ЕСВ, и во втором квартале зафиксирован значительный рост. Поэтому существует вероятность повышения пенсий на 10-12%.

В прошлом году пенсии выросли на 6% благодаря индексации. Однако специалист подчеркивает, что эти цифры являются предварительными. Окончательные данные об увеличении пенсий станут известны только в начале следующего года.

На 1 октября 2024 года в Украине насчитывалось 10,3 миллиона пенсионеров, а средняя пенсия составляла 5 852 гривны.

Напомним, в Пенсионном фонде сообщили, что пенсионерам, которые не пройдут процедуру идентификации, могут заморозить выплаты. В частности, ее нужно пройти до конца этого года.

Ранее в ПФУ рассказали, что украинцы могут увеличить свою пенсию за счет надбавок и дополнительных выплат. Однако это не касается тех, чья общая сумма пенсионных выплат превышает 10 340,35 гривны.