Українці можуть отримати надбавку до пенсії: кому заплатять майже 1000 грн
Отримати доплату можуть лише ті, хто відповідає певним критеріям за віком, станом здоров'я та розміром пенсійних виплат.
Пенсіонери у віці 80 років і старше можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії в розмірі близько тисячі гривень, за умови дотримання певних вимог. Про це йдеться в законодавстві України.
Пенсіонери мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі майже 1000 гривень. Однак отримати цю доплату можуть лише ті, хто відповідає певним критеріям. Для отримання надбавки громадяни мають відповідати таким вимогам:
- досягти віку 80 років і більше,
- проживати самостійно,
- потребувати регулярного стороннього догляду за станом здоров'я,
- отримувати пенсію за віком.
Догляд за станом здоров'я для пенсіонерів має бути підтверджений офіційними медичними документами.
Наразі розмір доплати для пенсіонерів становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У листопаді 2024 року ця доплата дорівнюватиме 944,4 гривні, оскільки з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум було збільшено до 2 361 гривні.
Якщо особа отримує пенсію по інвалідності, вона не має права на доплату до пенсії.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.
Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.