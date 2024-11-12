Українці можуть отримати надбавку до пенсії: кому заплатять майже 1000 грн

Отримати доплату можуть лише ті, хто відповідає певним критеріям за віком, станом здоров'я та розміром пенсійних виплат.

Пенсіонери у віці 80 років і старше можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії в розмірі близько тисячі гривень, за умови дотримання певних вимог. Про це йдеться в законодавстві України.

Пенсіонери мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі майже 1000 гривень. Однак отримати цю доплату можуть лише ті, хто відповідає певним критеріям. Для отримання надбавки громадяни мають відповідати таким вимогам:

досягти віку 80 років і більше,

проживати самостійно,

потребувати регулярного стороннього догляду за станом здоров'я,

отримувати пенсію за віком.

Догляд за станом здоров'я для пенсіонерів має бути підтверджений офіційними медичними документами.

Наразі розмір доплати для пенсіонерів становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У листопаді 2024 року ця доплата дорівнюватиме 944,4 гривні, оскільки з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум було збільшено до 2 361 гривні.

Якщо особа отримує пенсію по інвалідності, вона не має права на доплату до пенсії.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.