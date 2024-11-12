Украинцы могут получить надбавку к пенсии: кому заплатят почти 1 000 грн
Получить доплату могут лишь те, кто соответствует определенным критериям по возрасту, состоянию здоровья и размеру пенсионных выплат.
Пенсионеры в возрасте 80 лет и старше могут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере около тысячи гривен, при условии соблюдения определенных требований. Об этом говорится в законодательстве Украины.
Пенсионеры имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере почти 1 000 гривен. Однако получить эту доплату могут лишь те, кто соответствует определенным критериям. Для получения надбавки граждане должны соответствовать следующим требованиям:
- достичь возраста 80 лет и более,
- проживать самостоятельно,
- нуждаться в регулярном постороннем уходе по состоянию здоровья,
- получать пенсию по возрасту.
Уход по состоянию здоровья для пенсионеров должен быть подтвержден официальными медицинскими документами.
На данный момент размер доплаты для пенсионеров составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В ноябре 2024 года эта доплата будет равна 944,4 гривны, так как с 1 января 2024 года прожиточный минимум был увеличен до 2 361 гривны.
Если лицо получает пенсию по инвалидности, оно не имеет права на доплату к пенсии.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.
Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.