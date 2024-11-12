Украинцы могут получить надбавку к пенсии: кому заплатят почти 1 000 грн

Получить доплату могут лишь те, кто соответствует определенным критериям по возрасту, состоянию здоровья и размеру пенсионных выплат.

Пенсионеры в возрасте 80 лет и старше могут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере около тысячи гривен, при условии соблюдения определенных требований. Об этом говорится в законодательстве Украины.

Пенсионеры имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере почти 1 000 гривен. Однако получить эту доплату могут лишь те, кто соответствует определенным критериям. Для получения надбавки граждане должны соответствовать следующим требованиям:

достичь возраста 80 лет и более,

проживать самостоятельно,

нуждаться в регулярном постороннем уходе по состоянию здоровья,

получать пенсию по возрасту.

Уход по состоянию здоровья для пенсионеров должен быть подтвержден официальными медицинскими документами.

На данный момент размер доплаты для пенсионеров составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В ноябре 2024 года эта доплата будет равна 944,4 гривны, так как с 1 января 2024 года прожиточный минимум был увеличен до 2 361 гривны.

Если лицо получает пенсию по инвалидности, оно не имеет права на доплату к пенсии.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.