Чи вигідно пенсіонерам працювати після виходу на пенсію: пояснення ПФУ

Середня пенсійна виплата працюючих пенсіонерів становить 6 257,96 гривні.

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В Україні проживає близько 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких близько третини — 2,8 мільйона — продовжують трудову діяльність. Пенсіонери, які поєднують роботу з отриманням пенсії, отримують виплати в більшому розмірі, ніж ті, хто повністю припинив працювати після виходу на пенсію. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

На 1 жовтня 2024 року середній розмір пенсійних виплат для працюючих пенсіонерів становить 6 257,96 гривні. Причина, через яку працюючі пенсіонери отримують вищі пенсії:

такі особи набувають нового стажу;

ці громадяни сплачують нові страхові внески.

Згідно з даними Пенсійного фонду України, на жовтень середній розмір пенсійної виплати становить 5 851,86 гривні. Цього року пенсії українців збільшилися. Однак більшість пенсіонерів (25,79%) отримують пенсії менше 3 000 гривень. Розміри пенсій для решти категорій громадян розподіляються таким чином:

пенсію від 3 001 до 4 000 гривень мають 17,35% пенсіонерів;

від 4 001 до 5 000 гривень — 18,59%;

від 5 001 до 10 000 гривень — 25,57%;

понад 10 000 гривень — 12,70%.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.