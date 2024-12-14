Выгодно ли пенсионерам работать после выхода на пенсию: объяснение ПФУ

Средняя пенсионная выплата работающих пенсионеров составляет 6 257,96 гривны.

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В Украине проживает около 10,3 миллиона пенсионеров, из которых около трети – 2,8 миллиона – продолжают трудовую деятельность. Пенсионеры, совмещающие работу с получением пенсии, получают выплаты в большем размере, чем те, кто полностью прекратил работать после выхода на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

На 1 октября 2024 года средний размер пенсионных выплат для работающих пенсионеров составляет 6 257,96 гривны. Причина, по которой работающие пенсионеры получают более высокие пенсии:

такие лица приобретают новый стаж;

эти граждане платят новые страховые взносы.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, на октябрь средний размер пенсионной выплаты составляет 5 851,86 гривны. В этом году пенсии украинцев увеличились. Однако большинство пенсионеров (25,79%) получают пенсии менее 3 000 гривен. Размеры пенсий для остальных категорий граждан распределяются следующим образом:

пенсию от 3 001 до 4 000 гривен имеют 17,35% пенсионеров;

от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 25,57%;

свыше 10 000 гривен – 12,70%.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.