Чи піднімуть пенсійний вік у 2025 році: що відомо

Українські пенсіонери мають можливість вийти на пенсію достроково.

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Нині українці можуть вийти на пенсію в 60, 63 або 65 років. У 2025 році ці вікові межі залишаться незмінними, але процес виходу на пенсію стане складнішим. З 2025 року підвищиться необхідний стаж для виходу на пенсію в 60 і 63 роки. Про це повідомляє ПФУ.

Деякі пенсіонери мають можливість вийти на пенсію достроково — за вислугою років.

Це означає, що ті, хто планує вийти на пенсію наступного року, повинні вже мати:

ті, хто хоче вийти на пенсію в 60 років — 32 роки страхового стажу;

у 63 роки — 22 роки страхового стажу.

Ті, хто планував вийти на пенсію в 65 років, зможуть зробити це, маючи 15 років стажу.

До 2028 року мінімальні вимоги щодо стажу для пенсійного віку 60 і 63 роки збільшуватимуться, тоді як для 65 років цей показник залишиться незмінним.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.