Средняя зарплата в Украине выросла: сколько теперь платят
По данным Госстата, средняя зарплата также выросла в долларовом эквиваленте.
В настоящее время украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет. В 2025 году эти возрастные пределы останутся прежними, но процесс выхода на пенсию станет сложнее. С 2025 года повысится требуемый стаж для выхода на пенсию в 60 и 63 года. Об этом сообщает ПФУ.
Некоторые пенсионеры имеют возможность выйти на пенсию досрочно — по выслуге лет.
Это значит, что те, кто планирует выйти на пенсию в следующем году, должны уже иметь:
- те, кто хочет выйти на пенсию в 60 лет – 32 года страхового стажа;
- у 63 года – 22 года страхового стажа.
Те, кто планировал выйти на пенсию в 65 лет, смогут сделать это, имея 15 лет стажа.
До 2028 года минимальные требования по стажу для пенсионного возраста 60 и 63 года будут увеличиваться, в то время как для 65 лет этот показатель останется неизменным.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.
Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.