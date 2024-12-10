Яку банківську таємницю розкривають за кешбеком і "тисячею Зеленського": пояснення Мінекономіки

Закрити банківську картку "Національний кешбек" або відкликати наданий дозвіл громадяни можуть у будь-який момент.

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Міністерство економіки розіслало банкам роз'яснення щодо державних програм "Національний кешбек" і "Зимова підтримка". У відомстві наголосили, що надмірні вимоги до розкриття банківської інформації є недоцільними. Про це повідомляє Мінекономіки.

Як зазначено в листі міністерства, для обчислення 10% кешбеку за придбання українських товарів у межах програми "Національний кешбек" Міністерство економіки запитує тільки дані про платіжні операції, пов'язані з купівлею української продукції.

"Інформація про ці платіжні операції є підставою для нарахування кешбеку конкретному споживачеві за конкретні покупки. Даних про інші платіжні операції для реалізації програми Міністерство економіки не потребує. Вимоги з боку банків щодо надання згоди на розкриття інших даних у разі наявності таких вважаємо недоцільними", — йдеться в листі.

Міністерство економіки направило звернення до банків із проханням привести свої договори з клієнтами та інші документи у відповідність до наданих роз'яснень. У зв'язку з одноразовою державною виплатою громадянам у межах програми "Зимова підтримка", заявник має відкрити рахунок відповідно до вимог програми "Національний кешбек".

"Водночас, якщо одержувач допомоги "Зимова підтримка" на момент подачі заявки не бажає бути учасником програми "Національний кешбек", такий заявник не повинен давати згоду на обробку платіжних операцій за програмою "Національний кешбек" або дозвіл на надання інформації", — йдеться в листі.

Закрити банківську картку "Національний кешбек" чи відкликати наданий дозвіл громадяни можуть у будь-який момент. Для цього слід звернутися до підтримки банку, зазначили у пресслужбі Мінекономіки.

Раніше ми повідомляли про те, як працюватиме механізм отримання "тисячі Зеленського". Допомога нараховуватиметься на спеціальний рахунок, при цьому деякі громадяни можуть її отримати не через "Дію", а через Укрпошту. Серед них — пенсіонери, особи з інвалідністю I і II групи, а також громадяни, які отримують соціальну допомогу, зокрема й у прифронтовій зоні.

Нагадаємо, за дорученням глави держави Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у 12 банках і активувати через "Дію".