Блекаут на Різдво: чи зустрінуть українці свято без світла

Енергетики усунули аварійні пошкодження в системі напередодні свят. Однак новий масований ракетний удар армії РФ або раптове похолодання різко змінять картину.

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Українські енергетики відремонтували аварійні пошкодження енергооб'єктів і поки що не варто переживати щодо раптових відключень світла. Про це сказав директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в інтерв'ю каналу "Київ24".

Погодинних планових відключень електроенергії в період різдвяних свят в Україні не передбачається. Мережевих та інших обмежень для населення через дефіцит потужності електричної енергії немає, підкреслив аналітик.

За даними Омельченка, 23 грудня було усунуто деякі аварійні пошкодження в системі передачі і сьогодні проблем не спостерігається. Однак усе може змінити черговий масований ракетний удар росіян по енергетичній системі України.

"Це вже передбачити ніхто не може. Середньодобова температура повітря має бути до -7 градусів. Якщо нижче, тоді графіки погодинних відключень знову повернуться", — підсумував він.

Нагадаємо, армія Росії 13 грудня завдала потужного удару крилатими та балістичними ракетами по енергооб'єктах України. Президент Володимир Зеленський назвав атаку однією з наймасштабніших за весь час повномасштабної війни.

НКРЕКП раніше підвищила на 30% тариф на передачу електроенергії у 2025 році. Ціну вирішили встановити на рівні 686,23 грн/МВт*год.