Блэкаут на Рождество: встретят ли украинцы праздник без света

Энергетики устранили аварийные повреждения в системе накануне праздников. Однако новый массированный ракетный удар армии РФ или внезапное похолодание резко изменят картину.

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Украинские энергетики отремонтировали аварийные повреждения энергообъектов и пока не стоит переживать по поводу внезапных отключений света. Об этом сказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в интервью каналу "Киев24".

Почасовые плановые отключения электроэнергии в период рождественских праздников в Украине не предполагаются. Сетевых и других ограничений для населения из-за дефицита мощности электрической энергии нет, подчеркнул аналитик.

По данным Омельченко, 23 декабря были устранены некоторые аварийные повреждения в системе передачи и сегодня проблем не наблюдается. Однако все может изменить очередной массированный ракетный удар россиян по энергетической системе Украины.

"Это уже предсказать никто не может. Среднесуточная температура воздуха должна быть до -7 градусов. Если ниже, тогда графики почасовых отключений снова вернутся", — подытожил он.

Напомним, армия России 13 декабря нанесла мощный удар крылатыми и баллистическими ракетами по энергообъектам Украины. Президент Владимир Зеленский назвал атаку одной из самых масштабных за все время полномасштабной войны.

НКРЭКУ ранее повысила на 30% тариф на передачу электроэнергии в 2025 году. Цену решили установить на уровне 686,23 грн/МВт*ч.