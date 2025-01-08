Українцям масово не приходить "Нацкешбек" на карту: у чому причина

У рамках дії програми "Нацкешбек" громадянам мають нараховувати компенсації за купівлю товарів українського виробництва в 10%.

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Громадяни України повідомляють про проблеми з нарахуванням компенсацій на картки програми "Національний кешбек" за придбання вітчизняних товарів. За їхніми словами, незважаючи на відповідність усіх покупок затвердженому списку, повернення коштів здійснюється тільки за частину з них. Про це йдеться на сторінці порталу державних послуг "Дія".

У рамках програми "Нацкешбек" громадяни України мають право отримувати компенсацію в розмірі 10% від вартості купівлі українських товарів, з максимальною сумою повернення до 3 тис. грн на місяць. Продукцію, що бере участь у програмі, маркують спеціальними мітками на полицях і цінниках, а також можна використовувати сканер штрихкодів у застосунку "Дія". Однак, незважаючи на це, покупці повідомляють, що навіть товари зі списку не забезпечують повернення коштів.

Наприклад, одна жінка в коментарі вказала, що за останній тиждень, починаючи з 31 грудня, кешбек їй так і не нарахували, а також не надійшли компенсації за товари, які беруть участь у програмі, придбані в торговельних мережах-партнерах.

"Усі вони були перевірені на сайті madeinukraine", — йдеться в повідомленні на сторінці "Дія" в соцмережі.

Інші громадяни також висловлюють аналогічні скарги. Зокрема, проблеми з нарахуванням кешбеку виникають не лише в магазинах, а й в аптеках. Покупці розраховують на економію, а в результаті змушені оплачувати повну суму.

"Зверніть увагу на партнера Аптека 9-1-1, який не виконує свої зобов'язання за програмою Національний кешбек! Здійснював купівлю різних препаратів, за які мав би нараховуватись даний кешбек (перевіряв через Дію, як ліки, так і партнера) у 5 різних аптеках і нарахування відбулось лише за 1 покупку!", — говорить один з користувачів.

У "Дії" приносять вибачення за створені незручності та радять перевірити кілька моментів, через які міг не нарахуватися кешбек. А саме:

каса магазину, де відбувалася покупка, могла бути не налаштована для участі в програмі;

придбаний товар не зареєстрований у програмі. Це можна перевірити на сайті в переліку виробників і товарів або за допомогою сканера штрих-кодів у мобільному застосунку "Дія". Сканер розташований у правому нижньому кутку розділу "Національний кешбек";

маркування "Зроблено в Україні" на товарі не є обов'язковим і не гарантує, що він бере участь у програмі Нацкешбек;

продавець, у якого було зроблено покупку, не зареєстрований у програмі. Перевірити можна в списку продавців на сайті, щоб переконатися, що магазин бере участь у програмі;

стався збій у роботі термінала.

"Нам шкода, що сталася така ситуація. Нам дуже хочеться бути підтримкою для користувачів і допомагати з вирішенням усіх питань. Однак Дія виконує лише роль технічного адміністратора застосунку та відображає дані з інформаційної системи "Зроблено в Україні". Ймовірно, під час вашої покупки каса магазину не була налаштована для роботи з програмою Національний кешбек або стався тимчасовий збій у роботі терміналу", — йдеться в поясненні.

Нагадаємо, у листопаді уряд України виплатив громадянам 232 мільйони гривень кешбеку. Це майже вдвічі більше, ніж у жовтні.

Також в Україні діє програма "Зимова єПідтримка". Оформити "тисячу Зеленського" можна до 28 лютого. Використати кошти необхідно до кінця 2025 року.