Украинцам массово не приходит "Нацкешбэк" на карту: в чем причина

В рамках действия программы "Нацкешбэк" гражданам должны начислять компенсации за покупку товаров украинского производства в 10%.

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Граждане Украины сообщают о проблемах с начислением компенсаций на карты программы "Национальный кешбэк" за приобретение отечественных товаров. По их словам, несмотря на соответствие всех покупок утвержденному списку, возврат средств производится только за часть из них. Об этом говорится на странице портала государственных услуг "Дія".

В рамках программы "Нацкешбэк" гражданам Украины положено получать компенсацию в размере 10% от стоимости покупки украинских товаров, с максимальной суммой возврата до 3 тыс. грн в месяц. Продукция, участвующая в программе, маркируется специальными метками на полках и ценниках, а также можно использовать сканер штрихкодов в приложении "Дія". Однако, несмотря на это, покупатели сообщают, что даже товары из списка не обеспечивают возврат средств.

Например, одна женщина в комментарии указала, что за последнюю неделю, начиная с 31 декабря, кешбэк ей так и не начислили, а также не поступили компенсации за товары, участвующие в программе, приобретенные в торговых сетях-партнерах.

"Все они были проверены на сайте madeinukraine", — говорится в сообщении на странице "Дія" в соцсети.

Другие граждане также выражают аналогичные жалобы. В частности, проблемы с начислением кешбэка возникают не только в магазинах, но и в аптеках. Покупатели рассчитывают на экономию, а в результате вынуждены оплачивать полную сумму.

"Обратите внимание на партнера Аптека 9·1·1, который не выполняет свои обязательства по программе Национальный кэшбэк! Осуществлял покупку различных препаратов, за которые должен начисляться данный кешбэк (проверял через Дію, как лекарства, так и партнера) в 5 разных аптеках и начисление состоялось только за 1 покупку!", — говорит один из пользователей.

В "Дії" приносят извинения за созданные неудобства и советуют проверить несколько моментов, из-за которых мог не начислиться кешбэк. А именно:

касса магазина, где совершалась покупка, могла быть не настроена для участия в программе;

приобретенный товар не зарегистрирован в программе. Это можно проверить на сайте в перечне производителей и товаров или с помощью сканера штрих-кодов в мобильном приложении "Дія". Сканер расположен в правом нижнем углу раздела "Национальный кешбэк";

маркировка "Сделано в Украине" на товаре не является обязательной и не гарантирует, что он участвует в программе Нацкешбэк;

продавец, у которого была сделана покупка, не зарегистрирован в программе. Проверить можно в списке продавцов на сайте, чтобы убедиться, что магазин участвует в программе;

произошел сбой в работе терминала.

"Нам жаль, что произошла такая ситуация. Нам очень хочется быть поддержкой для пользователей и помогать с решением всех вопросов. Однако Дія выполняет лишь роль технического администратора приложения и отображает данные из информационной системы "Сделано в Украине". Вероятно, во время вашей покупки касса магазина не была настроена для работы с программой Национальный кешбэк или произошел временный сбой в работе терминала", — говорится в пояснении.

Напомним, в ноябре правительство Украины выплатило гражданам 232 миллиона гривен кэшбека. Это почти вдвое больше, чем в октябре.

Также в Украине действует программа "Зимова єПідтримка". Оформить "тысячу Зеленского" можно до 28 февраля. Использовать средства необходимо до конца 2025 года.