Є основні причини: чому українців можуть позбавити пенсій

Відновити нарахування пенсій можна, якщо подати відповідну заяву до держструктури — зробити це можна особисто або поштою, якщо людина тимчасово виїхала за кордон.

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У 2025 році частина українських пенсіонерів можуть позбутися виплат. Пенсії перестануть нараховуватися в разі порушення чотирьох ключових правил. Про це розповіли в Пенсійному фонді України (ПФУ).

Підстави для припинення пенсійних виплат зазначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Виплати будуть припинені в таких випадках:

виплати призначили на підставі документів із недостовірними відомостями;

одержувач пенсії помер;

пенсіонер півроку не отримував виплати;

пенсіонер виїхав за кордон у країну, яка не має з Україною відповідного пенсійного договору.

Для цього, за інформацією ПФУ, необхідно подати заяву до відповідної державної структури. Це можна зробити особисто або надіслати поштою, якщо пенсіонер тимчасово перебуває за кордоном. У разі надсилання поштою до заяви потрібно додати:

копію документа про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном;

оригінал документа, що засвідчує факт, що пенсіонер живий (можна отримати в дипломатичних установах України за кордоном);

копія українського паспорта;

Із січня 2025 року компенсацію за притулок ВПО виплачує Пенсійний фонд. А вже з 1 березня установа вирішуватиме, хто з українців може розраховувати на виплату компенсацій.

Власники житла, які були внесені до списків на отримання компенсації витрат раніше, можуть не звертатися до ПФУ, оскільки виплати продовжать автоматично.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.