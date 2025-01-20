Есть основные причины: почему украинцев могут лишить пенсий

Возобновить начисление пенсий можно, если подать соответствующее заявление в госструктуру — сделать это можно лично или по почте, если человек временно выехал за границу.

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В 2025 году часть украинских пенсионеров могут лишиться выплат. Пенсии перестанут начисляться в случае нарушения четырех ключевых правил. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Основания для прекращения пенсионных выплат указаны в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Выплаты будут приостановлены в следующих случаях:

выплаты назначили на основании документов с недостоверными сведениями;

получатель пенсии умер;

пенсионер полгода не получал выплаты;

пенсионер выехал за границу в страну, которая не имеет с Украиной соответствующего пенсионного договора.

Для этого, по информации ПФУ, необходимо подать заявление в соответствующую государственную структуру. Это можно сделать лично или отправить по почте, если пенсионер временно находится за границей. В случае отправки по почте к заявлению потребуется приложить:

копию документа о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации места временного проживания за границей;

оригинал документа, удостоверяющего факт, что пенсионер жив (можно получить в дипломатических учреждениях Украины за рубежом);

копия украинского паспорта;

С января 2025 года компенсацию за приют ВПЛ выплачивает Пенсионный фонд. А уже с 1 марта учреждение будет решать, кто из украинцев может рассчитывать на выплату компенсаций.

Владельцы жилья, которые были внесены в списки на получение компенсации расходов ранее, могут не обращаться в ПФУ, поскольку выплаты продолжат автоматически.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.