В Україні продовжили виплати в 6500 грн: хто отримає

Сім'ї, які торік через технічні причини не були включені до переліку одержувачів, тепер отримають допомогу.

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Кабінет міністрів змінив умови програми виплат 6500 гривень для дітей внутрішньо переселених осіб. Гроші отримають ті, хто не отримав у грудні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд удосконалює ще одну важливу соціальну програму — "Тепла зима". Це виплати на кожну дитину з малозабезпечених сімей та з сімей ВПО", — сказав він.

Як нагадав Шмигаль, у грудні 2024 року виплати отримали майже 600 тисяч українців за цією програмою. На кожну дитину було виплачено по 6500 грн.

"Тепер вносимо зміни, що сім'ї, які торік з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер отримають допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найнагальніші потреби, зокрема на теплі речі для дітей", — повідомив прем'єр.

Варто нагадати, що 24 жовтня ЗМІ пояснювали, з яких причин українцям можуть відмовити в призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них названо борги за комунальні, наявність великого депозиту, нового авто або більше одного транспортного засобу.

Також 21 жовтня економіст, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко нагадував, що коли комунальні перевищують 20% доходу, різницю має компенсувати держава.