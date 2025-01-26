Чи може пенсіонер змінити дату виплати пенсії: пояснення ПФУ

Пенсія виплачується за місцем проживання особи через відділення поштового звʼязку. Пенсіонер може подати заяву на зміну способу її виплати, розповіли у ПФУ.

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Деяким пенсіонерам не підходить дата отримання пенсійних виплат через певні причини, зокрема, через сплату комунальних платежів. Тому вони хотіли б змінити, наприклад, з 16 числа на 5. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Фахівці розповіли, що пенсія в Україні виплачується за місцем проживання через відділення поштового звʼязку, в тому числі з доставленням додому.

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"Пенсія виплачується з 04 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія, виключно у грошовій формі", — йдеться у повідомленні.

Так дата отримання пенсії встановлюється відповідно до графіка її виплати в Україні та складається згідно з територіальними дільницями.

У Пенсійному фонді зауважили, що пенсіонери можуть подати заяву на зміну способу виплати пенсії, проте саме дата отримання грошей не може бути змінена на прохання особи.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України розповіли, що частина пенсіонерів може втратити право на отримання виплат. Проте особа може повернути пенсійні виплати, якщо звернення із заявою до відповідного державного органу.

Раніше повідомлялося, що для виходу на пенсію за віком особа повинна мати щонайменше 32 роки страхового стажу у 2025 році. При нестачі стажу вихід на заслужений відпочинок відтерміновується до 63 або 65 років.