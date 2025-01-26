Может ли пенсионер изменить дату выплаты пенсии: объяснение ПФУ

Пенсия выплачивается по месту жительства лица через отделения почтовой связи. Пенсионер может подать заявление на изменение способа ее выплаты, рассказали в ПФУ.

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Некоторым пенсионерам не подходит дата получения пенсионных выплат по определенным причинам, в частности, из-за уплаты коммунальных платежей. Поэтому они хотели бы изменить, например, с 16 числа на 5. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Специалисты рассказали, что пенсия в Украине выплачивается по месту жительства через отделения почтовой связи, в том числе с доставкой на дом.

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"Пенсия выплачивается с 04 по 25 число месяца, за который выплачивается пенсия, исключительно в денежной форме", — говорится в сообщении.

Так дата получения пенсии устанавливается в соответствии с графиком ее выплаты в Украине и составляется согласно территориальным участкам.

В Пенсионном фонде отметили, что пенсионеры могут подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, однако именно дата получения денег не может быть изменена по просьбе лица.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины рассказали, что часть пенсионеров может потерять право на получение выплат. Однако лицо может вернуть пенсионные выплаты, если обращение с заявлением в соответствующий государственный орган.

Ранее сообщалось, что для выхода на пенсию по возрасту лицо должно иметь не менее 32 лет страхового стажа в 2025 году. При недостатке стажа выход на заслуженный отдых откладывается до 63 или 65 лет.