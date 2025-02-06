Пенсія в Україні: чому громадяни можуть не відчути надбавки до виплат

Доплата нараховується після досягнення 70-річного віку.

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В Україні пенсіонери мають право на додаткові виплати, включно з віковою надбавкою. Однак далеко не всі помічають суттєве збільшення пенсії. Така доплата надається після досягнення 70 років. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Проте не всі пенсіонери, які досягли 70 років, відчувають значне збільшення виплат. Станом на 1 березня 2024 року мінімальна пенсія для непрацюючих громадян, які не мають необхідного стажу (30 років для жінок і 35 для чоловіків), становить 2 725 гривень.

Якщо загальна сума пенсії з усіма доплатами менша за цю суму, пенсіонеру можуть призначити адресну допомогу, щоб забезпечити мінімальний рівень виплат. Коли пенсіонер досягає 70-річного віку, йому встановлюється надбавка в розмірі 300 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів.

Під час призначення доплати за віком адресну допомогу, яку раніше надавали для досягнення мінімального рівня виплат, було скасовано. Тому загальна сума надбавки може бути незначною.

Нагадаємо, 3 лютого Фокус із посиланням на сервіс Опендатабот писав, у яких регіонах України отримують найбільші пенсії.

2 лютого Фокус повідомляв, хто з українських пенсіонерів може оформити майже 1000 грн доплати в лютому.